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竹北藍白合破局效應未外溢 柯文哲、鄭麗文明同框挺高虹安

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安明天將正式登記競選連任，陪同陣容曝光，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文將同框力挺。聯合報系資料照
新竹市長高虹安明天將正式登記競選連任，陪同陣容曝光，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文將同框力挺。聯合報系資料照

新竹市長高虹安明天將正式登記競選連任，陪同陣容曝光，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文將同框力挺，另有藍營立委、議長及多名前市長等人到場，展現藍白合作氣勢，也為新竹市長選戰增添話題。

2026九合一選舉

高虹安競選團隊今天發布採訪通知，高虹安預計明天上午11時前往新竹市選舉委員會，辦理新竹市第12屆市長選舉候選人登記，預計上午10時50分抵達，完成候選人登記資料繳交及相關程序後，將與陪同人員在選委會門口合影、公開談話並接受媒體聯訪。

值得關注的是，高虹安此次登記陪同陣容橫跨藍白。民眾黨方面由創黨主席柯文哲親自到場；國民黨則由黨主席鄭麗文領軍，包括立委鄭正鈐、新竹市議會議長許修睿，以及新竹市前市長林政則、許明財、前立委呂學樟、國民黨新竹市黨部主委王志豪等人都將陪同。

地方組織方面，新竹市東區里長聯誼會會長林俊縢、北區里長聯誼會會長王泰山、香山區里長聯誼會會長陳文榮也將出席，另有跨黨派市議員及市議員參選人共同到場。

竹北市長選戰藍白整合面臨考驗，相較之下，高虹安登記由柯文哲、鄭麗文共同站台則釋出新竹市藍白持續合作的明確訊號。兩地僅一線之隔，藍白合作卻呈現不同局面，也讓高虹安登記參選更受矚目。

高虹安 鄭麗文 柯文哲 2026九合一選舉 新竹市選舉 藍白合 竹北

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