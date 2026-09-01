莊競程打工程牌拚新竹市長 公布主視覺 「幸福新製程」

民進黨新竹市長參選人莊競程今公布全新競選主視覺，提出「幸福新製程，新竹重新啟動」競選主軸，主打以工程思維找問題、科技精準改善，讓延宕建設重新前進、市政治理上軌道，帶領新竹迎向下一個黃金十年。

莊競程表示，新竹擁有三百年歷史底蘊，也站在全球科技產業最前線，過去曾是讓市民驕傲、充滿光榮感的城市，但近年公共設施維護出現問題，重大建設一再延宕，包括總圖、大車站、捷運等原本逐步成形的城市願景，都沒有繼續向前推進。

莊競程指出，「幸福新製程」代表他對新竹未來的城市想像與治理方法。「幸福」是目標，要讓市民安居樂業，從交通、教育、育兒到醫療、長照，回應每個世代需求，讓城市進步不只是建設或數字，而是市民真正感受到的幸福。

至於「新製程」，則是實現幸福的方法。莊競程說，新竹是科技之都，城市治理也應跟上科技腳步，他要把工程思維帶進市政、科技導入治理，從找出問題、盤點資源到精準改善，提升城市建設與公共服務「良率」，一項一項為新竹Debug，讓市政重新有效率運轉。

此次全新競選主視覺以「波」為核心設計概念。莊競程表示，起伏延伸的線條，可以是新竹的風、南寮漁港的海，也可以是十八尖山起伏地勢，更象徵城市持續跳動的心律與脈動。

莊競程指出，自己的專業來自生醫工程，研究者可透過心電圖、腦電圖等波形，看見表面之下的問題，治理城市也是如此，「城市就像人體，會新陳代謝、會成長，也會老化」，治理者必須看見城市傳來的每一道訊號，理解問題所在。

他強調，未來將運用工程專業，導入AI與科技，讀懂新竹脈動、掌握市民需求。新竹有科技產業實力，也有超過三百年的文化底蘊，不應停滯，「幸福新製程，新竹重新啟動」，盼讓新竹找回前進力量，迎向下一個黃金十年。