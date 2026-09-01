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高雄藍議員爆賴瑞隆收吸金集團20萬政治獻金 賴辦：已退回、依規定辦理

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員許采蓁質疑，賴瑞隆用詐騙人民的血汗錢去選舉，應該向受害者道歉。圖／取自高雄市議會官網
國民黨議員許采蓁質疑，賴瑞隆用詐騙人民的血汗錢去選舉，應該向受害者道歉。圖／取自高雄市議會官網

國民黨高雄市議員許采蓁今日在議會質詢揭露，「五互集團」涉違法吸金200億元，分別在2020年及2024年以總裁陳秋白及龍海生活事業名義，共捐贈20萬元政治獻金給民進黨市長參選人賴瑞隆，賴「踩著受害者鮮血選舉」，是名副其實的詐騙共犯，應向受害者道歉。賴辦說，龍海生活事業捐款已退回處理，陳秋白捐款則依規定辦理。

2026九合一選舉

高市議會今天進行市長施政質詢，議員許采蓁先詢問市長陳其邁認不認同為了選舉勝選攻擊家人？陳其邁回應，選舉本來就是要接受檢驗，但他期待君子之爭。

話鋒一轉，許采蓁說，慈濟採購疫苗遭詐騙10億案發生後，民進黨市長參選人賴瑞隆扯「柯志恩當年罵政府，所以是詐騙掮客的幫凶」，然而自己卻收受來自吸金集團的政治獻金。

許采蓁指控，高雄知名生命禮儀公司「五互集團」違法吸金逾200億元，2020年立委選舉，五互集團總裁陳秋白以個人名義捐10萬元給賴瑞隆，2024年再用子公司「龍海生活事業」捐出10萬元。

賴瑞隆競選辦公室說明，2019年12月「龍海生活事業」曾捐贈10萬元，當年同月返還；2024年並無收受「龍海生活事業」的政治獻金。而陳秋白以個人名義贈現金給多位政治人物，當時也是依照政治獻金相關規定申報，資料公開，社會各界都可以檢視。

許采蓁說，賴瑞隆用詐騙人民的血汗錢去選舉，算不算詐騙集團的幫兇、算不算違法集團的共犯？應該要跟所有被五互集團詐騙的被害者道歉。

競辦強調，選舉到了，各種影射和攻擊應該都要再本於更多事實，不應如此含沙射影。藍營把不同層級、不同情況的議題混為一談，甚至以不實或片面的訊息操作政治攻防，實在沒有必要，選民也都在看。

議員許采蓁揭露，賴瑞隆立委選舉時收受吸金集團政治獻金，應向受害者道歉。圖／許采蓁服務處提供
議員許采蓁揭露，賴瑞隆立委選舉時收受吸金集團政治獻金，應向受害者道歉。圖／許采蓁服務處提供

國民黨高雄市議員許采蓁今日在議會質詢時揭露，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆收受吸金集團的政治獻金。圖／取自高雄市議會官網
國民黨高雄市議員許采蓁今日在議會質詢時揭露，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆收受吸金集團的政治獻金。圖／取自高雄市議會官網

議員許采蓁揭露，五互集團在2024年以子公司「龍海生活事業」名義捐款10萬元，賴瑞隆辦公室回應，此筆捐款當時退回處理。圖／許采蓁服務處提供
議員許采蓁揭露，五互集團在2024年以子公司「龍海生活事業」名義捐款10萬元，賴瑞隆辦公室回應，此筆捐款當時退回處理。圖／許采蓁服務處提供

吸金 政治獻金 議員 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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