謝龍介率先完成登記參選台南市長 喊話藍白合作：讓人民贏一次

2026九合一大選今年底登場，國民黨台南市長參選人謝龍介今在多位藍、白兩黨市議員參選人陪同下，率先完成市長參選登記。謝龍介強調，「藍白合作翻轉大台南，讓人民贏一次」，此次參選不僅是為政黨輪替，更是為回應台南市民對改變的深切渴望。

謝龍介表示，民進黨在台南執政已長達33年，「人民給的時間機會已經夠多了」，近年來台南卻接連爆發官商勾結、漁電共生爭議、採購弊案以及廢棄物管理等問題，讓基層市民不斷反映「想要改變」，而在野黨必須承擔起這份責任。

他也提到，如今台南的山河與土地「柔腸寸斷、遍地破碎」，此次登記由藍、白兩黨參選人共同出席，象徵在野力量進一步整合，要把幸福帶給這座城市，而這場選戰不只是政黨競爭，更是藍白兩黨攜手，共同為台南市的未來努力，力求翻轉目前的政治僵局。

謝龍介強調，「我只做四年，我不參與連任。」將把人生最精華、累積最豐富經驗的這4年，全心全意奉獻給台南，沒有連任壓力，才能大刀闊斧改革，為台南帶來一番新氣象。他也提出「你生孩子、我供房子」政見，承諾要大幅減輕年輕人的負擔，讓台南成為一個敢生、敢養，且買得起房的城市。

今天多名國民黨、民眾黨台南市議員參選人陪同登記，現場聚集大批支持者助陣。謝龍介完成登記後，車隊也從選委會出發掃街拜票，返回競選總部，正式揭開台南市長選戰序幕。

國民黨台南市長參選人謝龍介（前排中）今在多名國民黨、民眾黨市議員參選人相挺下前往登記，並展現在野陣營合作氣勢。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今天率先完成市長參選登記。記者萬于甄／攝影