快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨拚新北市議會擴張 黃國昌、柯文哲率7市議員參選人登記

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
參選大新店區市議員的邸聖德辦理登記。記者黃子騰／攝影
參選大新店區市議員的邸聖德辦理登記。記者黃子騰／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記，宣示拚進更多席次，突破目前新北市議會僅陳世軒一席的現況。

2026九合一選舉

此次民眾黨在新北市推出7名市議員參選人，分別為爭取連任的新北市新莊區市議員陳世軒、土、樹、三、鶯吳亞倫、大新店邸聖德、汐、金、萬陳語倢、三蘆陳彥廷、板橋林子宇、中和陳怡君。7人今天下午在民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹陪同下，至新北市選委會登記。

現任新北市議員陳世軒表示，4年前他同樣站在這個地方參選，當時承諾要讓選民看到不一樣的民意代表。他以執行力及效率服務選民，希望透過實際表現讓外界看見民眾黨的品牌。過去4年民眾黨在新北市議會僅有他一人，但卻發揮鯰魚效應，讓其他議員必須更加積極、高效率服務市民。

陳世軒說，這次若6名新人能與他一起進入議會，將可讓新北市民看到不同的民意代表。他也呼籲支持者11月28日踴躍投票，認為投票率將是民眾黨能否增加議員席次的重要因素。

土樹三鶯市議員參選人吳亞倫說，自己是新人，希望以新人新氣象、服務有力量為訴求，把務實認真的精神帶進議會，力拚在土城、樹林、三峽、鶯歌取得一席。

參選大新店區市議員的邸聖德表示，自己長期投入大新店地區基層服務，同時擔任立委賴士葆辦公室總顧問，具備選民服務、預算及政策等相關經驗。 尤其面對民進黨各樣的鴨霸、各樣的霸凌、各樣的蠻橫，希望自己能進入議會，絕對有能力來制衡，他也自信是川伯鐵衛、大新店藍白合關鍵一席。

參選汐止、金山、萬里區市議員的陳語倢指出，近期走訪汐止、金山、萬里各地社區及家庭，聽到民眾反映汐止交通混亂、需要更多的停車空間和更安全的交通環境，且地方建設不能再等，希望推動城市再生。也有在地居民希望留在家鄉發展，長輩則期待能夠在地安老。她表示，這些民眾心聲都會記在心裡，希望爭取選民支持。

三重、蘆洲參選人陳彥廷表示， 民眾黨很有執行力及拚勁，但是缺乏機會，希望選民給新人機會，讓具有執行力與拚勁的新生代進入議會，給新北市帶來改變，讓整個新北市都可以進步。

參選板橋區市議員的林子宇強調，不論市長是藍是綠，議員職責就是監督到底，林子宇痛批民進黨許多民代之前提出一堆空頭政見，強調板橋不需要落跑議員及開空頭支票的議員，好的政見讓林子宇來實現。

參選中和區市議員的陳怡君表示，中和雖被外界形容組織嚴密、家族派系林立，但她看到的是一個具有潛力與活力的中和。她提出全民健康教育、交通改善、檢討汽機車停車格及機車待轉等訴求，希望以年輕新人身分進入議會推動地方升級。

民眾黨新北市黨部主委周台竹指出，民眾黨定位為中間選民的政黨，希望在藍綠之外扮演制衡力量，對今年選舉抱持信心。喊話希望選後民眾黨能在新北市議會取得足夠席次組成黨團，不再只有陳世軒一人。

參選三重蘆洲市議員的陳彥廷辦理登記。記者黃子騰／攝影
參選三重蘆洲市議員的陳彥廷辦理登記。記者黃子騰／攝影

民眾黨新北市議員陳世軒與另外6名議員參選人前往新北市選委會準備登記。記者黃子騰／攝影
民眾黨新北市議員陳世軒與另外6名議員參選人前往新北市選委會準備登記。記者黃子騰／攝影

陳語倢辦理登記參選。記者黃子騰／攝影
陳語倢辦理登記參選。記者黃子騰／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記。記者黃子騰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記。記者黃子騰／攝影

吳亞倫辦理登記。記者黃子騰／攝影
吳亞倫辦理登記。記者黃子騰／攝影

黃國昌 柯文哲 民眾黨 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／敲定！蔣萬安「這一天」陪藍小雞登記 12日「藍白合」合體黃國昌

竹北藍白合轉機恐是烏龍？ 黃國昌：邱臣遠參選到底

「三明治世代」拚嘉市議員 2小歐盟參選人穿三明治裝老與少造型登記　

台中隊出征！新潮流15戰將穿棒球衣 蔡其昌領軍登記參選議員

相關新聞

最強母雞啟動輔選 蔣萬安：周四陪藍小雞登記、下周六藍白合造勢

2026九合一選戰升溫，台北市長蔣萬安今天證實，周四他將和國民黨籍議員及議員參選人登記；12號也會與白營小雞聯合造勢，蔣再度強調，除國民黨議員、參選人全壘打，更希望藍白席次最大化。

政大新生群秒變沈伯洋後援會？蔣萬安大氣回應：大家理性討論就很好

有網友在社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨台北市市長候選人沈伯洋。國民黨北市議員柳采葳質疑，政大新生群，一秒變「沈伯洋後援會」？台北市長蔣萬安被問及此事，蔣說，學生有各自立場、想法、不同意見，大家理性溝通討論，就很好。

楊鎮浯9/3親自登記選金門？ 消息人士：目前仍是北農董事長

台北農產運銷公司董事長楊鎮浯傳將參選金門縣長，其服務處執行長李有忠上午，前往金門縣選舉委員會代表楊領取縣長參選表，預計9月3日親自完成登記，屆時恐與國民黨徵召的立委陳玉珍演對決。消息人士指出，楊目前仍是北農董事長；記者致電楊本人則沒有回應。

影／竹北藍白合再卡關 柯文哲：問題不解決，就被問題解決

原本傳出有轉機的新竹縣竹北市長「藍白合」再卡關。民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，面對問題如果不解決，就會被問題解決掉，希望民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文能一起面對解決。

高雄藍議員爆賴瑞隆收吸金集團20萬政治獻金 賴辦：已退回、依規定辦理

國民黨高雄市議員許采蓁今日在議會質詢揭露，「五互集團」涉違法吸金200億元，分別在2020年及2024年以總裁陳秋白及龍海生活事業名義，共捐贈20萬元政治獻金給民進黨市長參選人賴瑞隆，賴「踩著受害者鮮血選舉」，是名副其實的詐騙共犯，應向受害者道歉。賴辦說，龍海生活事業捐款已退回處理，陳秋白捐款則依規定辦理。

謝龍介率先完成登記參選台南市長 喊話藍白合作：讓人民贏一次

2026九合一大選今年底登場，國民黨台南市長參選人謝龍介今在多位藍、白兩黨市議員參選人陪同下，率先完成市長參選登記。謝龍介強調，「藍白合作翻轉大台南，讓人民贏一次」，此次參選不僅是為政黨輪替，更是為回應台南市民對改變的深切渴望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。