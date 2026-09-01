民眾黨拚新北市議會擴張 黃國昌、柯文哲率7市議員參選人登記

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記，宣示拚進更多席次，突破目前新北市議會僅陳世軒一席的現況。

此次民眾黨在新北市推出7名市議員參選人，分別為爭取連任的新北市新莊區市議員陳世軒、土、樹、三、鶯吳亞倫、大新店邸聖德、汐、金、萬陳語倢、三蘆陳彥廷、板橋林子宇、中和陳怡君。7人今天下午在民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹陪同下，至新北市選委會登記。

現任新北市議員陳世軒表示，4年前他同樣站在這個地方參選，當時承諾要讓選民看到不一樣的民意代表。他以執行力及效率服務選民，希望透過實際表現讓外界看見民眾黨的品牌。過去4年民眾黨在新北市議會僅有他一人，但卻發揮鯰魚效應，讓其他議員必須更加積極、高效率服務市民。

陳世軒說，這次若6名新人能與他一起進入議會，將可讓新北市民看到不同的民意代表。他也呼籲支持者11月28日踴躍投票，認為投票率將是民眾黨能否增加議員席次的重要因素。

土樹三鶯市議員參選人吳亞倫說，自己是新人，希望以新人新氣象、服務有力量為訴求，把務實認真的精神帶進議會，力拚在土城、樹林、三峽、鶯歌取得一席。

參選大新店區市議員的邸聖德表示，自己長期投入大新店地區基層服務，同時擔任立委賴士葆辦公室總顧問，具備選民服務、預算及政策等相關經驗。 尤其面對民進黨各樣的鴨霸、各樣的霸凌、各樣的蠻橫，希望自己能進入議會，絕對有能力來制衡，他也自信是川伯鐵衛、大新店藍白合關鍵一席。

參選汐止、金山、萬里區市議員的陳語倢指出，近期走訪汐止、金山、萬里各地社區及家庭，聽到民眾反映汐止交通混亂、需要更多的停車空間和更安全的交通環境，且地方建設不能再等，希望推動城市再生。也有在地居民希望留在家鄉發展，長輩則期待能夠在地安老。她表示，這些民眾心聲都會記在心裡，希望爭取選民支持。

三重、蘆洲參選人陳彥廷表示， 民眾黨很有執行力及拚勁，但是缺乏機會，希望選民給新人機會，讓具有執行力與拚勁的新生代進入議會，給新北市帶來改變，讓整個新北市都可以進步。

參選板橋區市議員的林子宇強調，不論市長是藍是綠，議員職責就是監督到底，林子宇痛批民進黨許多民代之前提出一堆空頭政見，強調板橋不需要落跑議員及開空頭支票的議員，好的政見讓林子宇來實現。

參選中和區市議員的陳怡君表示，中和雖被外界形容組織嚴密、家族派系林立，但她看到的是一個具有潛力與活力的中和。她提出全民健康教育、交通改善、檢討汽機車停車格及機車待轉等訴求，希望以年輕新人身分進入議會推動地方升級。

民眾黨新北市黨部主委周台竹指出，民眾黨定位為中間選民的政黨，希望在藍綠之外扮演制衡力量，對今年選舉抱持信心。喊話希望選後民眾黨能在新北市議會取得足夠席次組成黨團，不再只有陳世軒一人。

參選三重蘆洲市議員的陳彥廷辦理登記。記者黃子騰／攝影

民眾黨新北市議員陳世軒與另外6名議員參選人前往新北市選委會準備登記。記者黃子騰／攝影

陳語倢辦理登記參選。記者黃子騰／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記。記者黃子騰／攝影