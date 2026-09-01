快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

邱臣遠稱獲陳見賢「全力支持」 竹北藍白合又有戲？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨主席黃國昌昨陪同竹北市長參選人邱臣遠拜會新竹縣副縣長陳見賢，邱臣遠今在臉書透露，獲得陳見賢「全力支持與協助」。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨主席黃國昌昨陪同竹北市長參選人邱臣遠拜會新竹縣副縣長陳見賢，邱臣遠今在臉書透露，獲得陳見賢「全力支持與協助」。圖／取自邱臣遠臉書

新竹縣竹北市長藍白合破局後峰迴路轉，民眾黨主席黃國昌昨陪同竹北市長參選人邱臣遠拜會新竹縣副縣長陳見賢，邱臣遠今在臉書透露，獲得陳見賢「全力支持與協助」。黨內人士指出，陳任縣黨部主委時地方已有藍白合作共識，此次會面再添整合想像。

2026九合一選舉

邱臣遠今天在臉書發文表示，竹北的下一步需要眾人的智慧與團結力量，昨天在黃國昌陪同下，特別前往拜會曾任竹北市民代表會主席、新竹縣議會副議長、議長，長期熟悉地方發展脈動的陳見賢。

邱臣遠表示，雙方深入請益與長談，陳見賢分享豐富的城市治理經驗，也給予許多指導及鼓勵；他並稱，非常榮幸且感激能在關鍵時刻，獲得陳見賢「全力的支持與協助」，盼團結一致為竹北、市民爭取最大福祉，建立堅實的合作力量。

邱臣遠也強調，「信守承諾、說到做到」是民眾黨始終不變的堅持與態度，面對竹北市民期待及支持者託付，他將全力以赴、不負眾望。

藍營人士指出，竹北藍白合作並非近期才開始討論，早在陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委期間，就曾與民眾黨就地方合作建立高度共識，因此陳見賢在竹北藍白整合過程中一直具有關鍵角色。

事實上，竹北市長選舉後續也被納入國民黨與民眾黨「2026聯合治理暨地方選舉合作協議」的特殊選區，原規畫由藍白共同推舉人選，但國民黨最終推出縣議員吳旭智，民眾黨則由邱臣遠參選，雙方協調多月後一度宣告破局。

不過前立委林為洲昨密集聯繫國民黨主席鄭麗文、黃國昌、徐欣瑩、吳旭智等藍白要角後表示，各方已有「藍白合作、才能勝選」共識，並透露竹北市長這一局基本上傾向支持邱臣遠，新竹縣長則支持國民黨徐欣瑩，最終仍待兩黨主席決定。

如今黃國昌再陪同邱臣遠拜會陳見賢，邱臣遠更公開稱獲陳「全力支持與協助」，竹北藍白合作是否因此出現新的轉圜空間，備受地方關注。

針對林為洲貼文提及藍白後續協調進度，國民黨新竹縣黨部表示「予以尊重」，身兼縣黨部主委的新竹縣長楊文科則不回應；徐欣瑩表示，自己態度始終一致，就是「藍白共識、全力以赴」。國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮則說，後續將尊重黨部協調結果，「主委那邊怎麼協調，我們就怎麼配合」。

陳見賢 邱臣遠 藍白合 2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 黃國昌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

救藍白合林為洲出手 竹北市長讓邱臣遠 徐欣瑩和藍黨部回應曝

林為洲稱與白喬好竹北支持邱臣遠 藍黨務人士：烏龍

獨／竹北市長藍白合大逆轉？林為洲奔走協調 藍白可能共推「他」

林為洲曝藍白傾向共推他選竹北市長 邱臣遠回應了

相關新聞

最強母雞啟動輔選 蔣萬安：周四陪藍小雞登記、下周六藍白合造勢

2026九合一選戰升溫，台北市長蔣萬安今天證實，周四他將和國民黨籍議員及議員參選人登記；12號也會與白營小雞聯合造勢，蔣再度強調，除國民黨議員、參選人全壘打，更希望藍白席次最大化。

高雄藍議員爆賴瑞隆收吸金集團20萬政治獻金 賴辦：已退回、依規定辦理

國民黨高雄市議員許采蓁今日在議會質詢揭露，「五互集團」涉違法吸金200億元，分別在2020年及2024年以總裁陳秋白及龍海生活事業名義，共捐贈20萬元政治獻金給民進黨市長參選人賴瑞隆，賴「踩著受害者鮮血選舉」，是名副其實的詐騙共犯，應向受害者道歉。賴辦說，龍海生活事業捐款已退回處理，陳秋白捐款則依規定辦理。

政大新生群秒變沈伯洋後援會？蔣萬安大氣回應：大家理性討論就很好

有網友在社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨台北市市長候選人沈伯洋。國民黨北市議員柳采葳質疑，政大新生群，一秒變「沈伯洋後援會」？台北市長蔣萬安被問及此事，蔣說，學生有各自立場、想法、不同意見，大家理性溝通討論，就很好。

邱臣遠稱獲陳見賢「全力支持」 竹北藍白合又有戲？

新竹縣竹北市長藍白合破局後峰迴路轉，民眾黨主席黃國昌昨陪同竹北市長參選人邱臣遠拜會新竹縣副縣長陳見賢，邱臣遠今在臉書透露，獲得陳見賢「全力支持與協助」。黨內人士指出，陳任縣黨部主委時地方已有藍白合作共識，此次會面再添整合想像。

謝龍介率先完成登記參選台南市長 喊話藍白合作：讓人民贏一次

2026九合一大選今年底登場，國民黨台南市長參選人謝龍介今在多位藍、白兩黨市議員參選人陪同下，率先完成市長參選登記。謝龍介強調，「藍白合作翻轉大台南，讓人民贏一次」，此次參選不僅是為政黨輪替，更是為回應台南市民對改變的深切渴望。

民眾黨拚新北市議會擴張 黃國昌、柯文哲率7市議員參選人登記

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記，宣示拚進更多席次，突破目前新北市議會僅陳世軒一席的現況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。