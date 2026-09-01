邱臣遠稱獲陳見賢「全力支持」 竹北藍白合又有戲？

新竹縣竹北市長藍白合破局後峰迴路轉，民眾黨主席黃國昌昨陪同竹北市長參選人邱臣遠拜會新竹縣副縣長陳見賢，邱臣遠今在臉書透露，獲得陳見賢「全力支持與協助」。黨內人士指出，陳任縣黨部主委時地方已有藍白合作共識，此次會面再添整合想像。

邱臣遠今天在臉書發文表示，竹北的下一步需要眾人的智慧與團結力量，昨天在黃國昌陪同下，特別前往拜會曾任竹北市民代表會主席、新竹縣議會副議長、議長，長期熟悉地方發展脈動的陳見賢。

邱臣遠表示，雙方深入請益與長談，陳見賢分享豐富的城市治理經驗，也給予許多指導及鼓勵；他並稱，非常榮幸且感激能在關鍵時刻，獲得陳見賢「全力的支持與協助」，盼團結一致為竹北、市民爭取最大福祉，建立堅實的合作力量。

邱臣遠也強調，「信守承諾、說到做到」是民眾黨始終不變的堅持與態度，面對竹北市民期待及支持者託付，他將全力以赴、不負眾望。

藍營人士指出，竹北藍白合作並非近期才開始討論，早在陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委期間，就曾與民眾黨就地方合作建立高度共識，因此陳見賢在竹北藍白整合過程中一直具有關鍵角色。

事實上，竹北市長選舉後續也被納入國民黨與民眾黨「2026聯合治理暨地方選舉合作協議」的特殊選區，原規畫由藍白共同推舉人選，但國民黨最終推出縣議員吳旭智，民眾黨則由邱臣遠參選，雙方協調多月後一度宣告破局。

不過前立委林為洲昨密集聯繫國民黨主席鄭麗文、黃國昌、徐欣瑩、吳旭智等藍白要角後表示，各方已有「藍白合作、才能勝選」共識，並透露竹北市長這一局基本上傾向支持邱臣遠，新竹縣長則支持國民黨徐欣瑩，最終仍待兩黨主席決定。

如今黃國昌再陪同邱臣遠拜會陳見賢，邱臣遠更公開稱獲陳「全力支持與協助」，竹北藍白合作是否因此出現新的轉圜空間，備受地方關注。

針對林為洲貼文提及藍白後續協調進度，國民黨新竹縣黨部表示「予以尊重」，身兼縣黨部主委的新竹縣長楊文科則不回應；徐欣瑩表示，自己態度始終一致，就是「藍白共識、全力以赴」。國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮則說，後續將尊重黨部協調結果，「主委那邊怎麼協調，我們就怎麼配合」。