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連任選戰主軸「基隆有愛，為了下一代」 謝國樑：堅定不移的擊退對手

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今完成參選登記後，宣市連任選戰主軸是「基隆有愛，為了下一代」，並會堅定不移的擊退對手。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今完成參選登記後，宣市連任選戰主軸是「基隆有愛，為了下一代」，並會堅定不移的擊退對手。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今完成參選登記後，細數首任在交通安全、騎樓整平、招商等政績，宣布連任選戰主軸是「基隆有愛，為了下一代」。他努力做事，卻換來攻擊、抹黑和罷免，因此只要碰到選舉，他一定要堅定不移的擊退對手，號召支持者一起把愛留在基隆。

2026九合一選舉

謝國樑的連任選戰，對手是基隆市議長童子瑋。謝國樑今天上午在擔任國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，擔任民眾黨基隆市主委的副市長邱佩琳，以及多名市議員參選人和大批支持者陪同下，前往基隆市選委會登記參選。

謝國樑說，他帶領的市府團隊施政3年多來，把基隆變成全台灣交通最安全的城市。騎樓整平也完成過去20年市府沒有辦法完成的面積。招商也有斬獲，東岸商場遭到許多抹黑攻擊，事後證明過去的廠商深陷弊案。基隆市取得3個第1名的招商獎項，等同縣市組招商最亮眼城市。

謝國樑也擔及汙水下水道工程即使遭抹黑，也無法改變3年多接管率增加7%，成為縣市中全國最高的城市。產業跟就業是基隆最重要的發展方向，市府也讓數據中心未來落地基隆，使基隆也成為可以發展AI產業的城市。

基隆捷運部分，謝國樑說，包括基隆智慧園區、六堵工業區立體化，都將成為大量就業人口聚集所在地。推動不廢除火車的第2階段捷運，把路廊帶進安樂區麥金路，讓民眾未來有機會坐捷運到長庚醫院看病，每一步都是為基隆的下一代努力。

4年前的基隆市長選戰，謝國樑喊出「亞洲最有愛的城市」，今年競選連任主軸是「基隆有愛，為了下一代」。他說，雖然然努力做事，但面對的並不是掌聲，而是攻擊抹黑及罷免。很多人意圖帶仇恨對立到基隆，他回應愛、包容跟禮讓，希望基隆能夠更好，但換來的卻是另外一場的罷免（立委）。

謝國樑說，他對基隆的愛是為了下一代，是要留給基隆這座城市。面對不合理的攻擊，抹黑跟抵制，他也會堅定不移的擊退、打敗對手。今天9月1日完成參選登記，他要再跟大家懇託一次，11月28日他將贏得勝選，「努力把愛留在基隆，為了我們下一代。」

基隆市謝國樑今在擔任國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，擔任民眾黨基隆市主委的副市長邱佩琳等人陪同下，前往基隆市選委會登記競選連任。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今在擔任國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，擔任民眾黨基隆市主委的副市長邱佩琳等人陪同下，前往基隆市選委會登記競選連任。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今完成參選登記後，宣市連任選戰主軸是「基隆有愛，為了下一代」，並會堅定不移的擊退對手。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今完成參選登記後，宣市連任選戰主軸是「基隆有愛，為了下一代」，並會堅定不移的擊退對手。記者邱瑞杰／攝影

基隆市謝國樑今在擔任國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，擔任民眾黨基隆市主委的副市長邱佩琳等人陪同下，前往基隆市選委會登記競選連任。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑今在擔任國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，擔任民眾黨基隆市主委的副市長邱佩琳等人陪同下，前往基隆市選委會登記競選連任。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆 邱佩琳 2026九合一選舉 基隆市選舉

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