台中隊出征！新潮流15戰將穿棒球衣 蔡其昌領軍登記參選議員

今天是台中市選舉登記第二天，民進黨15名新潮流（新系）市議員、參選人穿著綠色棒球衣共組最強「新力連線」，由民進黨立法院黨團總召蔡其昌「背書」、領軍聯合登記，眾人主打「議員做伙衝、打拚欣台中」，展現勝選氣勢。

新系在台中市14個選區推出15人參選議員，包括市議員王立任、楊典忠、曾威、施志昌、謝志忠、林祈烽、黃守達、鄭功進、張玉嬿、林德宇，以及參選人張耀中、陳信秀、簡嘉佑、陳映辰、詹智翔。

蔡其昌說，這15名選將有11人是老將、4名新人，這11名老將的表現大家有目共睹，他們強力監督現任市長盧秀燕，針對台中捷運興建效率低落與一再拖延、垃圾山堆積問題，以及層出不窮的兒虐與治安事件，持續監督要求盧市府。

蔡其昌指出，4名新人無論學歷、經歷都非常優秀，都是台中市議會即戰力，就差台中市民給機會；這15名戰將都是「蔡其昌嚴選」背書，拜託台中市民全力支持，讓15位優秀人才全數當選、順利連任。

蔡其昌強調，「議員做伙衝、打拚欣台中」，民進黨提名立委何欣純參選台中市長，關鍵政策都需要議會的支持，避免遭到一味抵制、阻礙市政推動，也因此何欣純絕對需要這批「台中隊」支持、當市政後盾，齊心讓台中換新。