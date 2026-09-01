深入王惠美本命區 鄭麗文陪魏平政參觀鹿港龍山寺拍文宣

彰化縣長選舉陷入大混戰，縣議員陳重嘉昨天搶頭香完成登記，民進黨參選人陳素月明天上午登記將大陣仗、無黨籍參選人邱建富及國民黨參選人魏平政則均選在3日登記；魏平政今天下午則由國民黨主席鄭麗文陪同，深入縣長王惠美的本命區鹿港，到龍山寺拍宣傳文宣。

陳素月訂明天上午11時，依循傳統，偕同黨公職參選人及支持到縣選委會登記，預期場面盛大，展現團結拚勝選的氣勢；邱建富則的良辰吉日，選在本月3日上午8時，選委會一開會就辦登記；魏平政則訂本月3日上午10時與百工百業代表陪同登記，展現為產業發聲。

已表明不會接魏平政競選總部主委的彰化縣長王惠美，訂明天結束出國考察行程，預期9月3日將不會陪魏平政辦理登記參選。

不過，國民黨主席鄭麗文兌現承諾會勤來彰化輔選，今天下午由縣黨部主委蕭景田、魏平政陪同，一起前往王惠美的本命區，除參訪龍山寺拍文宣照外，還拜訪地方人士，尋求支持黨提名的參選人。

鄭麗文是由魏平政、參選縣議員的鹿港鎮長許志宏陪同，參觀國定古蹟鹿港龍山寺，由許志宏以地主身分介紹，並在知名的藻井合照，鄭麗文顯得十分開心。

對於媒體問竹北市長選舉及彰化縣長選情，鄭麗文隨行人員表示不受訪，鄭麗文也只是笑而不語。

國民黨主席鄭麗文（左2）今天下午由魏平政（左1）、縣議員參選人許志宏（左3）及縣黨部主委蕭景田（右1）陪同，參訪龍山寺拍文宣照。記者劉明岩／攝影