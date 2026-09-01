最強母雞啟動輔選 蔣萬安：周四陪藍小雞登記、下周六藍白合造勢

2026九合一選戰升溫，台北市長蔣萬安今天證實，周四他將和國民黨籍議員及議員參選人登記；12號也會與白營小雞聯合造勢，蔣再度強調，除國民黨議員、參選人全壘打，更希望藍白席次最大化。

議會總質詢期間，蔣萬安今天下午赴議會備詢前受訪，蔣萬安表示，9月3號他就會和國民黨籍的議員及議員候選人去登記，最主要就是希望能夠凝聚向心力，而且帶動整體的氣勢。然後希望所有黨籍的議員、所有的參選人全壘打，都能夠順利高票連任、都能夠當選，為所有的市民、為這座城市持續地努力打拼。

蔣也提到，同樣地，12號他會參加民眾黨議員張志豪以及各議員參選人的聯合造勢，也就是一直他所強調，「希望藍白席次最大化，兄弟齊登山、兄弟齊努力，大家攜手努力為市政打拚。」