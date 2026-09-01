政大新生群秒變沈伯洋後援會？蔣萬安大氣回應：大家理性討論就很好

有網友在社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨台北市市長候選人沈伯洋。國民黨北市議員柳采葳質疑，政大新生群，一秒變「沈伯洋後援會」？台北市長蔣萬安被問及此事，蔣說，學生有各自立場、想法、不同意見，大家理性溝通討論，就很好。

蔣萬安今天赴議會總質詢，對於政大非官方大一新生Line群是否變「沈伯洋後援會」？蔣萬安說，其實包括政大在內的各個校園，所有的年輕朋友、所有的學生，其實都會有各自的立場、各自的想法、不同的意見。「我覺得大家就是理性溝通、討論，就很好。」

國民黨議員柳采葳質疑，新生Line群本該是提供新生選課與生活資訊、讓學弟妹安心交流的政大新生大群，怎麼竟一夕之間，被具有「青鳥」背景的管理員公器私用，直接換上立委參選人沈伯洋的競選大頭貼，還在群組裡鋪天蓋地推銷他的個人政見？質疑民進黨不該將手伸進校園。