楊鎮浯9/3親自登記選金門？ 消息人士：目前仍是北農董事長

台北農產運銷公司董事長楊鎮浯傳將參選金門縣長，其服務處執行長李有忠上午，前往金門縣選舉委員會代表楊領取縣長參選表，預計9月3日親自完成登記，屆時恐與國民黨徵召的立委陳玉珍演對決。消息人士指出，楊目前仍是北農董事長；記者致電楊本人則沒有回應。

記者下午致電楊鎮浯，但進入語音信箱。據了解，今年2月初時楊鎮浯返金門成立服務處時，曾表示向台北市長蔣萬安口頭請辭北農董事長一職。

然而，消息人士表示，北農在6月29日董監事改選，楊鎮浯仍續任董事長，「目前也還是。」

針對楊鎮浯是否已辭職。楊鎮浯服務處執行長李有忠上午受訪表示，已經處理好，至於具體情況，則是由楊鎮浯本人統一對外說明。