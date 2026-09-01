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影／竹北藍白合再卡關 柯文哲：問題不解決，就被問題解決

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）今天表示，原本傳出有轉機的新竹縣竹北市長「藍白合」再卡關。民眾黨創黨主席柯文哲（右）說，面對問題如果不解決，就會被問題解決掉。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）今天表示，原本傳出有轉機的新竹縣竹北市長「藍白合」再卡關。民眾黨創黨主席柯文哲（右）說，面對問題如果不解決，就會被問題解決掉。記者潘俊宏／攝影

原本傳出有轉機的新竹縣竹北市長「藍白合」再卡關。民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，面對問題如果不解決，就會被問題解決掉，希望民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文能一起面對解決。

2026九合一選舉

前立委林為洲昨天表示「藍白合」經過協調後可能有轉機，竹北市長人選基本上傾向共推民眾黨邱臣遠，新竹縣長則支持國民黨徐欣瑩，但是黃國昌今天表示，和鄭主席通過電話後，徐欣瑩表示可能不是這樣，所以問題又回到原點。

柯文哲表示同樣的問題已經四天，但是答案都是一樣，無論如何把問題解決最重要，因為面對問題如果不解決，就會被問題解決掉，原本是黃國昌與鄭麗文2人一起協議的，希望2人能再一起善後解決問題，雖然黃國昌想把這件事的效應限縮在新竹縣，但是天底下的效應一但發酵很難控制，畢竟群眾有群眾的情緒，不是很容易，但是到現在為止我看到國民黨的說明都很奇怪，鄭主席說我沒辦法解決，徐欣瑩說我沒負責談判所以沒法決定，國民黨竹北市長參選人吳旭智說中央黨部都沒跟我談，林為洲跳出來說都解決了，但是國民黨現在又說林為洲講的不算，合作也要有一定的SOP，希望黃國昌與鄭麗文2人能一起善後。

民眾黨主席黃國昌（左二）今天表示，原本傳出有轉機的新竹縣竹北市長「藍白合」再卡關。民眾黨創黨主席柯文哲（右二）說，面對問題如果不解決，就會被問題解決掉。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）今天表示，原本傳出有轉機的新竹縣竹北市長「藍白合」再卡關。民眾黨創黨主席柯文哲（右二）說，面對問題如果不解決，就會被問題解決掉。記者潘俊宏／攝影

藍白合 柯文哲 竹北 2026九合一選舉 黃國昌 鄭麗文 邱臣遠 徐欣瑩

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