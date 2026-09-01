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竹北藍白合轉機恐是烏龍？ 黃國昌：邱臣遠參選到底

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌，帶領民眾黨新北市議員參選人前往登記。記者潘俊宏／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌，帶領民眾黨新北市議員參選人前往登記。記者潘俊宏／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲與主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北隊7名參選人至新北市選委會登記參選。媒體詢問竹北藍白合是否出現轉機，柯文哲直言國民黨說法都不可信要怎麼合作，呼籲鄭麗文盡快處理。主席黃國昌則強調邱臣遠將參選到底。

2026九合一選舉

竹北市長藍白合風波持續蔓延，國民黨籍立委林為洲日前貼文透露轉機，但國民黨副主席兼秘書長李乾龍卻否認，黃國昌被問及時表示，快中午時接獲鄭麗文主席傳訊，表示她親自致電徐欣瑩確認，林為洲的說法並非屬實。黃國昌強調民眾黨說到做到，接下來將走自己的路、堅定參選到底，對邱臣遠很有信心，相信他能成為最佳的竹北市市長。

創黨主席柯文哲則說，不該發生的問題竟然發生了，面對問題才是解決問題的第一步，呼籲當初參與談判的鄭麗文與黃國昌趕快去善後。柯文哲批評，國民黨各方說法莫衷一是，鄭麗文說沒辦法處理、徐欣瑩稱未參與談判、吳旭智說中央黨部沒有跟他談，林為洲跳出來說都解決了，但國民黨其他人都說他講得不算。柯文哲說，合作必須具備基本的可信度，若講話都不可信那怎麼合作。

柯文哲說，既然當時是鄭麗文主席跟黃國昌主席你們兩個當時談的，就請趕快去善後看怎麼解決了。黃國昌主席很認真的要把這個效應限縮在新竹縣的範圍，但是選舉一旦開始選，群眾有群眾的情緒不是那麼容易的控制的，呼籲該解決的趕快去解決。

民眾黨新北市議員陳世軒，與6名議員參選人前往新北市選委會準備登記。記者黃子騰／攝影
民眾黨新北市議員陳世軒，與6名議員參選人前往新北市選委會準備登記。記者黃子騰／攝影

柯文哲直言國民黨說法都不可信要怎麼合作，呼籲鄭麗文盡快處理。記者潘俊宏／攝影
柯文哲直言國民黨說法都不可信要怎麼合作，呼籲鄭麗文盡快處理。記者潘俊宏／攝影

黃國昌 邱臣遠 藍白合 2026九合一選舉

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