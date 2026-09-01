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被李四川質疑對侯友宜態度大轉變 蘇巧慧：為新北好不分黨派
新北市長選戰白熱化，國民黨新北市長參選人李四川今天質疑對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧對新北市長侯友宜的態度大轉變，蘇巧慧今天受訪表示，這十年中，作為新北市立法委員、中央民意代表，就是認真跟中央爭取資源，在地方他們跟侯市長領導的新北市政府團隊，甚至議員團隊們真的都是一起努力。
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蘇巧慧說，他們的態度始終一致，只要是為新北好，我們不要分黨派，不必分中央和地方的層級，大家就是理念一致，用最快的速度一起向前，這才是地方之福，是大家期待的結果。
三重果菜市場今天舉行中元普度，李四川與蘇巧慧兩人不約而同到場參加，兩人現場互動良好，碰面時不僅握手，也互相打招呼，對比媒體上兩陣營劍拔弩張，多了一些和氣。
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