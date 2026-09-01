民調微幅領先李四川？ 蘇巧慧：市民對我有期待

今天有機構公布的一份民調，指民進黨新北市長參選人蘇巧領先對手國民黨新北市長參選人李四川.0.5％，蘇巧慧今天出席三重果菜市場普度活動被問到此事時表示，他們對民調的態度始終如一，尊重各家民調，並列為重要參考，以最近這幾次公布的民調來看，確實他們在支持度、看好度，甚至是適任度不斷上升。

蘇巧慧說，這代表著全體新北市民對蘇巧慧有所期待，也對他們所主張正面陽光、新時代的新北市有愈來愈多的認同跟期待，他們會繼續保持這樣的態度，把未來80多天選戰堅持走完，讓更多的人認同新北的新時代就是應該這麼陽光、這麼正面。