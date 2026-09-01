民調／蘇巧慧民調35.2%小幅領先李四川34.7%

年底選戰進入倒數，今天台北市信民兩岸研究協會針對新北市長選舉發布年底新北市長民調，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨參選人李四川支持度呈現拉鋸，蘇巧慧以35.2%微幅領先李四川的34.7%，雙方差距僅0.5個百分點。

民調顯示，在支持度方面，35.2%民眾表示若明天投票，會投給民進黨蘇巧慧，34.7%支持國民黨李四川；另有10.9%表示不投票或投廢票，19.2%未明確表態。

至於市長適合度，43.8%新北市受訪民眾認為蘇巧慧適合擔任新北市長，25.4%認為不適合，30.8%未明確回答；李四川方面，40.6%受訪民眾認為適合擔任市長，27%認為不適合，32.3%未明確回答。兩人適合度皆高於四成，但仍有約三成受訪者尚未明確表態，顯示選戰後續仍存在相當大的變數。

此外，72.4%民眾針對新北市長侯友宜7年多以來的整體施政表示滿意，15.6%表示不滿意；另38.6%民眾認為此次新北市長可以換民進黨執政，33.1%民眾認為可以給國民黨繼續執政。

此外，此次民調也調查民眾對8位政治人物的好感度，結果顯示，前總統蔡英文以54.2%居冠，台北市長蔣萬安以49.9%排名第二，台中市長盧秀燕則以41.4%排名第三。而蔡英文此次擔任蘇巧慧競選總部主委，在新北市擁有超過五成好感度，也被視為可能成為蘇巧慧選戰的重要助力。

此次民調由台北市信民兩岸研究協會委託進行，並由戴立安負責問卷設計與分析，委託畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查時間為8月26日至28日，訪問對象為設籍新北市且年滿20歲民眾，共完成1071份有效樣本，其中住宅電話749份、行動電話322份；在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。