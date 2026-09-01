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紙風車劇團副團長莊瓊如辭職返鄉參選 要讓故鄉文化被看見

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
紙風車劇團副團長莊瓊如宣布返鄉參選屏東縣縣議員。紙風車的經典角色為莊瓊如加油。圖／紙風車提供
紙風車劇團副團長莊瓊如宣布返鄉參選屏東縣縣議員。紙風車的經典角色為莊瓊如加油。圖／紙風車提供

紙風車劇團副團長莊瓊如，今天召開記者會宣布辭任副團長一職，返鄉參選屏東縣縣議員。她表示，當初母親送她外出學功夫找出路，「現在，我要回去屏東和鄉親一起拚未來 」。

2026九合一選舉

昨天早上，屏東局部大雨持續不斷，在紙風車劇團團長任建誠以及動物好朋友的陪伴下，莊瓊如前往屏東選委會登記參選屏東縣第二選區縣議員。紙風車表示，在地鄉親第一時刻的反應是「誰是莊瓊如？從來沒聽過這個人」。然而，當了解她是紙風車的副團長，曾經到台灣368個鄉鎮市區免費給孩子看，紛紛表達鼓勵與讚嘆。

莊瓊如回憶，她10歲離開屏東到台北學習特技，從演員、導演，一路到副團長的管理職。40多年來，她把舞台當成一生的志業，更把文化工作視為社會責任的實踐。在紙風車的20多年，她跟著團隊走進全台各地的學校、廟埕與廣場，一場又一場演出落地，讓藝術走到孩子面前。她不只參與演出，2010年更將自己的「嫁妝」全數拿出捐鹽埔鄉，讓368工程可以到家鄉演出，只因她始終相信「別的地方孩子看得到，我家鄉的孩子也應該看得到」。

4年前，因紙風車屏東團的成立與人才培育計畫，她更每周頻繁往返台北與屏東幫屏東團員上課及排練，超過150周700公里的往返，更清楚看見家鄉的需要，也開始思考，如何把多年在文化現場累積的經驗，帶回養育自己的土地。

「這次決定投入公共服務，和我多年在紙風車368兒童藝術工程的經驗有很深的連結。」莊瓊如表示，她從零開始，把舞台一步一步建構起來，走進全台各個鄉鎮演出，「讓我學習到，文化如何走入地方、如何與土地產生連結。因為劇團工作不斷回到屏東，看見地方的需要，也聽見許多回饋，讓我更加確定這是我想做的事。」

如今決定回到家鄉投入選舉，莊瓊如希望從基層開始，運用過去累積的經驗與能力，和大家一起整合資源，「讓屏東、讓鹽埔鄉的文化能夠被看見、被延續。」

2026九合一選舉 議員 屏東縣選舉 紙風車

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