毛巾嘉年華5日北市登場 張嘉郡盼民眾看見雲林實力

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天表示，雲林不只是農業大縣，毛巾更是地方最具代表性的重要產業，台灣製造的10條毛巾中，就有9條來自雲林。9月5日將於台北花博舉辦雲林毛巾嘉年華，盼讓更多民眾看見雲林製造的實力。

張嘉郡今天在台北出席「巾喜一夏‧雲林毛巾嘉年華」展前記者會，推動雲林毛巾業者與雲林良品業者跨域合作，並在國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、牛煦庭、葉元之等人見證下簽署合作意向書。

張嘉郡表示，雲林毛巾是地方重要產業，雲林良品則代表在地農產與特色品牌，兩者強強聯手，正是讓產業發展從口號走向落實、從單點展售走向整合行銷的重要一步。

張嘉郡指出，雲林不是只有農業大縣，更有許多深耕在地、默默打拚的職人與企業，毛巾產業就是其中最具代表性的雲林驕傲。很多人可能不知道，台灣製造的10條毛巾中，就有9條來自雲林。

她表示，面對東南亞低價產品競爭，雲林毛巾選擇走品質路線，不打低價戰，從涼感、親膚到有機無污染產品都有，希望讓更多消費者看見雲林製造的實力。

張嘉郡指出，此次合作以「雲林在地產業」為核心，透過毛巾產品與雲林優質農產、特色食品結合，共同開發具有雲林特色的禮盒與伴手禮。

張嘉郡表示，過去談地方產業，常停留在展售與宣傳，但真正要讓產業升級，必須透過設計、包裝、品牌與通路整合，讓產品更有故事、更有市場辨識度。這次合作不只是簽約，更代表雲林產業彼此串聯，未來可望與更多企業、通路及城市市場接軌，讓「雲林製造」走得更遠。

「巾喜一夏‧雲林毛巾嘉年華」將於9月5日上午9時在台北市圓山花博花海廣場登場，張嘉郡指出，選在台北舉辦，就是要讓雲林毛巾走出產地，進入首都市場，讓更多民眾看見雲林職人的堅持，也讓雲林毛巾在台北發光，被世界看見，邀請民眾周末到花博廣場，支持雲林毛巾、雲林良品與在地產業。