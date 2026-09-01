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最強母雞來了！蔡英文明早陪沈伯洋登記參選

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
綠營人士分析，蔡英文施政成績有目共睹，可拉攏更多中間選民，對沈伯洋來說絕對加分。圖／取自沈伯洋臉書
綠營人士分析，蔡英文施政成績有目共睹，可拉攏更多中間選民，對沈伯洋來說絕對加分。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨台北市長參選人沈伯洋傳出明天上午將與議員參選人共同赴北市選委會登記參選，更找來前總統蔡英文陪同，僅管沈伯洋團隊仍三緘其口，不過似乎上周已拍板，今天更被目擊先來場勘動線。綠營人士分析，蔡英文施政成績有目共睹，可拉攏更多中間選民，對沈來說絕對加分。

2026九合一選舉

據了解，與蔡英文合體造勢、陪同登記，上周四競選辦公室與議員開會早已敲定，時間就訂在明天上午9時至10時，屆時包含蔡英文、沈伯洋，北市25+1位議員參選人也將到市選委會營造大團結氣氛，雖看起來好事不過沈伯洋辦公室至今三緘其口，更對所有議員下達封口令，就算已有媒體揭露，沈今早受訪仍未證實。

但記者今早直擊，沈伯洋幕僚團隊與疑似蔡英文維安團隊上午出現在台北市選委會周邊場勘，似乎在研究蔡的動線，一行人雖未著背心，不過一群人浩浩蕩蕩在周圍踩點，加上上午又有其他組參選人造勢，許多媒體記者也在場，也成場外花絮焦點。

綠營人士分析，台北市基本盤藍大於綠，加上近年來政治運動讓仇恨對立升高，而現任市長蔣萬安面對質疑不痛不癢，就是發生事情就推給中央制度問題，坦言說就算綠營一直猛攻市政缺失基本盤仍不會改變太多，不過蔡英文過去曾拿過最高總統得票數，加上施政表現有目共睹，可拉攏更多中間選民支持，帶動議員、市長民調，對沈伯洋來說絕對是加分。

民進黨台北市長參選人沈伯洋傳出明天上午將與議員參選人共同赴北市選委會登記參選，更找來前總統蔡英文陪同，僅管沈伯洋團隊仍三緘其口，不過似乎上周已拍板，今天更被目擊先來場刊動線。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋傳出明天上午將與議員參選人共同赴北市選委會登記參選，更找來前總統蔡英文陪同，僅管沈伯洋團隊仍三緘其口，不過似乎上周已拍板，今天更被目擊先來場刊動線。記者洪子凱／攝影

沈伯洋 維安 蔡英文 2026九合一選舉 台北市選舉

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