蘇巧慧成立愛護寵物產業後援會 提寵物友善政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今成立「愛護寵物產業後援會」，她提出寵物友善政見，未來若當選，將擴大毛孩疫苗、健檢及終身補助，補貼夜間開診動物醫院、推動寵物長照，並增設友善寵物專車、寵物公園及公辦檢測實驗室，同時提升動物之家預算、強化救援與行為訓練，鼓勵業者投入認養媒合，打造更完整的寵物友善城市。

今天成立現場，許多公會幹部現場分享過去與蘇巧慧共同推動法案的歷程，大讚蘇巧慧不只關心動物福利，更照顧產業發展，是新北市長不二人選。

蘇巧慧表示，她長期在立法院推動動物相關法治修訂，持續爭取動物福祉，並致力提升醫療人才待遇，感謝動保團體的肯定，讓她有幸獲得「國會動物保護貢獻獎」，未來她希望匯聚專業力量，從醫療、生活、產業、認養等面向，不但深化對毛小孩的照顧，也會持續保障獸醫師與寵物產業發展，打造新北市成為全台最幸福、最動物友善的城市。

蘇巧慧指出，新北市登記犬貓達37萬隻，毛小孩早已被許多家庭視為不可或缺的一份子。而她在立法院長期關心動物福祉，不僅成功爭取農業部成立專責機關「動物保護司」，亦積極推動「動物保護法」修法與動物醫事助理法制化，更於2025年成功爭取公職獸醫師1至3萬元的不開業獎金，留住第一線醫療人才。

蘇巧慧說，未來她擔任新北市長，除擴大補助人畜共通傳染病疫苗施打與健檢範圍、提供認養毛孩終身補助外，更將實質補貼夜間開診的動物醫院，以提升夜診量能，並且擴大實施寵物長照，妥善照顧高齡毛孩。

蘇巧慧也規畫推動「友善寵物專車」標章與補貼，增設寵物公園並強化遮蔭與飲水等設施，並且建置「公辦檢測實驗室」，提供在地業者優惠送檢，以把關品質與食安。

蘇巧慧說，未來更將提升動物之家預算，不但要強化救援量能，也要導入行為訓練等專業服務，同時獎勵寵物業者成為「認養媒合中心」，提升整體認養率。