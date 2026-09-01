影／白甘蔗送出好彩頭 梁育慈登記參選屏東市長 要打破藍營政治版圖

民進黨徵召屏東市長參選人、縣議員梁育慈今1日在民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸與多名議員參選人、代表參選人與專業社團代表陪同到屏東市公所登記，展現民進黨屏東隊團結氣勢，身為糖廠女兒梁育慈，台糖退休人員送上一束象徵「節節高升」的白甘蔗。

梁育慈選在屏糖社區活動中心出發，梁育慈的父親在糖廠工作，她說，她復興國小、明正國中畢業，是在地屏東市人，更是糖廠的女兒，對土地懷抱深切熱愛，面對屏東市長期停滯與原地踏步，她直言，「我們急需改變」。

梁育慈強調，民進黨在屏東市雖然是艱困選區，但共同生活記憶與城市光景，是她與所有市民最深厚情感連結。

「屏東市要突破現狀，不能再單打獨鬥，須透過中央資源挹注與地方精準執行，全力推動屏東市建設！」梁育慈說，她有10年政治幕僚經驗，這幾年擔任縣議員深耕基層，中央與地方政策對接，具備即戰力的溝通優勢。

民進黨屏東縣黨部主委徐富癸直言，梁育慈是這次選戰「強棒中的強棒」。屏東市是縣政發展火車頭，需要有遠見、有執行力新世代領頭衝刺。過去屏東縣在縣府團隊帶領，整體建設、產業發展、觀光旅遊大步向前，但作為核心城市屏東市更應該跟上進步腳步，黨部全力做梁育慈後盾，結合各界專業力量，讓中央、地方一條線，把失去的時間與光景全力追回來，帶領屏東市迎向嶄新的繁榮未來。

徐富癸說，期待梁育慈針對屏東市重大建設提出願景，跟現任市長做正面良性競爭，屏東市發展越來越好。

對市政擘劃，梁育慈提出五大核心政見，涵蓋產業發展、長幼照顧、城市升級、路平交通與數位便民等面向。她期盼用專業市政願景和「會做事」的行動力向選民證明，她有能力將政見化為實績，打破舊有政治版圖。

屏東市長國民黨籍周佳琪爭取連任，周佳琪是議長周典論二女兒，基層實力雄厚，市政重視基礎建設，預計在9月4日登記參選。

民進黨徵召屏東市長參選人、縣議員梁育慈（第一排左四）今天到市公所登記前，先在屏糖社區活動中心舉行造勢活動，展現民進黨屏東隊團結氣勢。記者劉星君／攝影

民進黨徵召屏東市長參選人、縣議員梁育慈（第一排左六）今天到市公所登記前，先在屏糖社區活動中心舉行造勢活動，展現民進黨屏東隊團結氣勢。記者劉星君／攝影

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（右）今天在黨部主委、立委徐富癸陪同下完成登記。記者劉星君／攝影

民進黨徵召屏東市長參選人、縣議員梁育慈（右二）今天到市公所登記前，先在屏糖社區活動中心舉行造勢活動，台糖退休人員送上白甘蔗給梁育慈，象徵節節高升。記者劉星君／攝影

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（左）今天在黨部主委、立委徐富癸陪同下完成登記。記者劉星君／攝影