黃淑君挺5個月身孕登記參選 何博文盼子弟兵不忘初衷民進黨全壘打

爭取連任的新北市議員黃淑君今天上午挺著5個月身孕，在市議員李宇翔、民進黨副秘書長何博文、立委林楚茵陪同下到新北市選委會登記參選。何博文盼兩位子弟兵不忘初衷，為人民克服困難勇往向前，也希望蘇巧慧跟民進黨提名議員都能全壘打。

黃淑君表示，今天上午跟李宇翔從何博文服務處，也是我們現在聯合服務處出發，一路搭車掃街到新北市選委會準備登記。爭取連任的李宇翔則預計於後天（3日）登記。黃淑君說，今天沿路看到鄉親幫她們加油真的很感動，因為沒有任何背景，是人民一票票的支持才讓她能從政，給了她們更多的力量去關心更多的市政。她會不忘初衷，勇往直前，繼續帶著這樣的信念，爭取繼續服務的機會。

李宇翔表示，4年前與黃淑君都是助理出身，都在何博文辦公室歷練，後來通過選民的檢驗進到市議會。自己的選區林口、五股、泰山幅員很遼闊，但自己在3個區域都設置完整服務處，希望把所有的能力、精力奉獻給家鄉五泰林。我們在議會裡面也會持續的不忘初心，勇敢向前，繼續為大家監督市政，讓新北市更好，讓五泰林更好，讓板橋更好。

何博文表示，黃淑君、李宇翔過去都是在我服務處擔任主任，對於組織經營、對於選民服務都非常認真。那進入議會之後，也希望他們繼續不忘初心，秉持著過去在服務處的精神，努力為人民克服困難，努力勇往直前。

何博文指出，這2名助理都是從沒有任何背景，跟我也沒有任何的淵源，也沒有任何親戚關係，一步一腳印從基層認真踏起，我非常的感動。希望今年底蘇巧慧能夠高票當選新北市長，黃淑君、李宇翔能夠順利當選，所有民進黨提名的議員全部都要全壘打。