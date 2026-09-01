林國漳公布內部民調領先9.8 吳宗憲狠酸御用民調公司「策略性操作」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競總今天公布委託山水公司所做民調，領先對手9.8個百分點。對此，吳宗憲陣營並不意外，反譏這份內部民調是由民進黨「御用民調公司」做的，本身就有機構效應，再對比2022台北市長選戰中，該公司多次做出民進黨陳時中領先蔣萬安的民調，上屆總統大選也出現侯友宜民調第三的「策略性民調」，分明是帶風向。

最近包括高雄、台中、新北等縣市都出現民調落差相當大的現象，今天一早有媒體寫出民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競選總部公布委託山水公司所做的內部民調，林國漳支持度37.8%、國民黨吳宗憲28%，領先9.8個百分點。

國民黨縣長參選人吳宗憲今天受訪時表示，民調就供參考，這份民調跟目前黨中央及自己的競辦所做出來的數字差距，其實差蠻大，未來我們就是按照自己掌握的數據與選戰節奏，一步一步往前走。

他說，這家民調公司長期跟民進黨合作，過去在總統選舉時，還有上次蔣萬安市長在台北市長選舉，其實它做的民調跟後來開票的結果「落差非常大」，而且從上月中林國漳上黃暐瀚節目開始去談論民調，大概就知道他們接下來要操作「策略性民調」。

競辦發言人鄭皓文表示，「風向民調」開始吹進宜蘭，凸顯綠營對選情緊繃的焦慮，這份由民進黨長期御用的民調公司，本身就有機構效應，在2022 台北市長選戰中，該民調多次做出民進黨陳時中領先或與蔣萬安極度拉近的數據，在上一屆總統大選時也出現侯市長民調第三的策略性民調。

鄭皓文說，此舉更驗證林國漳上個月中在節目揭露未來宜蘭縣將會出現民調拉開差距、領先的趨勢；依據國民黨中央與本辦所掌握的民調，目前都處於拉鋸緊繃狀態，雙方互有輸贏，民調是選舉參考依據，未來會持續爭取鄉親認同，一起讓宜蘭走新路。