林為洲稱與白喬好竹北支持邱臣遠 藍黨務人士：烏龍

前立委林為洲昨透露，新竹縣長選舉藍白合有譜，竹北市長傾向共推民眾黨邱臣遠，新竹縣長支持國民黨徐欣瑩。不過，相關進展可能是烏龍一場，黨務人士還原昨天協調過程，當事人被問及此事時，皆未證實有禮讓意願，目前竹北仍朝向各派人馬的態勢發展。

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局。林為洲昨在臉書表示，經過與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌及地方藍白要角聯繫後，各方已有「藍白合作、才能勝選」共識，並透露竹北市長部分傾向支持邱臣遠，新竹縣長則以支持徐欣瑩為目標。

民眾黨主席黃國昌今受訪時也提到，昨日向鄭麗文確認，鄭掌握的消息與林為洲傳遞的訊息「有點落差」。

據了解，昨天下午，林為洲聯繫新竹縣議長張鎮榮，稱吳旭智有意退讓，張鎮榮於是告知縣黨部主委、縣長楊文科。楊文科與林為洲碰面後表示，若吳願退，仍需請鄭麗文到新竹縣親自協調才能決定；林為洲隨即在下午致電鄭麗文，說明各方態度。

當晚，林為洲再向黃國昌表達，各方均已達成共識，只要黃國昌與鄭麗文完成最後溝通即可定案。黃國昌隨後將此說法轉知鄭麗文參考，鄭對此表達疑慮，黃於是請鄭再度確認。不過，張鎮榮與楊文科分別詢問吳旭智，吳表示，林為洲未與他聯絡，沒有退選意願。直到深夜11許，鄭麗文直接與楊文科通話，證實此事是烏龍一場。

參與協調的藍營人士表示，黨中央先前已將地方意見整理成書面報告呈報鄭麗文，內容明確反映地方上對整合方案的保留態度。在雙方實力有明顯落差的情況下，要求居於優勢的一方退讓，本就不具說服力，這一點各方心知肚明。