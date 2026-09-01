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影／藍營青年軍鄧凱勛登記參選 盼為年輕世代發聲
2026地方選舉候選人登記第二天，國民黨青年團前執行長鄧凱勛今天到新北選委會登記參選議員，鄧凱勛表示，參選是讓板橋有年輕世代議員來發聲，為每一個世代的需要來努力。
2026九合一選舉
鄧凱勛說，他沒有顯赫的家世背景，但是他知道年輕人的需要，他所有的就是一步一腳印，從青年團的歷練，學習如何與年輕世代溝通及了解其需要，到黨中央後，與楊智伃一起擔任國民黨發言人，不論是檢視議題、監督施政、到揭發不公不義等都有學習，最後也進入立委許宇甄擔任助理，熟悉如何監督治理國家施政與預算，希望能繼續在板橋服務選民的需要。
鄧凱勛日前掛出全新北首面集結新北市前市長朱立倫、新北市長侯友宜及新北市長參選人李四川合體看板，希望以「最強新北隊」為主軸，延續國民黨在新北累積的治理經驗與建設成果。
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