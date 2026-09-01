民眾黨小雞今早北市選委會登記 柯文哲助陣斷言年底投票率不會破6成

九合一選舉本周開始登記，民眾黨今天到北市選委會舉行聯合造勢活動，包含創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌到場陪同黨內小雞宣示參選，而面對近年來總統大選、大罷免等政治運動，柯感嘆，今年投票率空低於6成，對民眾黨會有衝擊，呼籲民眾要出門投票支持民眾黨。

民眾黨此次北市一共提名6席議員及1席里長，包含士林北投議員黃瀞瑩、內湖南港議員陳宥丞、中山大同議員林珍羽及松山信義議員參選人許甫、中正萬華議員參選人吳怡萱加上文山區興豐里長參選人李孟哲共7位，今天上午在黃國昌、柯文哲等人陪同下宣布參選。

黃國昌說，在這裡登記意義重大，廣慈社福園區是柯文哲政績，大家為了市民共同努力就是政治本質目的，這次有4位議員要爭取連任，在表現上都相當出色亮眼，而要參選許甫與吳怡萱專業表現跟深耕地方努力跟決心他都看見，他可以很負責任保證民眾黨推出參選人都是最優秀，希望能夠讓市民支持。

柯文哲感嘆，經歷過這些年紛擾，年底大選投票率恐不會超過6成，對民眾來說很吃虧，黨的支持者大多都是年輕人、上班族，也因此這次提名較為保守還是希望民眾能唯一支持民眾黨，並出門投票。

而吳怡萱與許甫此次參選同樣都面臨選票被瓜分，選情緊張，許甫表示，看過很多不同民調都顯示他正在爭取進到安全名單，希望多支持；吳怡萱也說，雖然這次沒有母雞，但沒母雞也有沒母雞的打法，況且也有柯、黃兩個太陽協助，仍有信心。

而面對同區對手痛批柯文哲是恐怖情人，要大家唯一支持國民黨，吳怡萱大酸鍾小平過去選議員稱是柯唯一支持，在法庭上因造謠柯文哲收賄還求饒，現在又來消費柯，「沒有柯文哲是不是活不下去？」形容鍾就如同神奇寶貝到裡的「火箭隊」，讓人有「好討厭的感覺」呼籲選舉人要睜大眼。