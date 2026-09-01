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與蘇巧慧民調麻花捲？李四川態度依舊 藍議員提盲點

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對近日民調結果，國民黨新北市長參選人李四川今表示「所有的民調他都當參考」。記者季相儒／攝影
針對近日民調結果，國民黨新北市長參選人李四川今表示「所有的民調他都當參考」。記者季相儒／攝影

信民兩岸研究協會今公布最新民調蘇巧慧35.2%險勝李四川34.7%，今國民黨新北市長參選人李四川

2026九合一選舉

對此依舊如過往般回應「所有的民調他都當參考」，強調絕對會結合不同黨派的所有好朋友，打贏年底的選戰。

國民黨新北市議員黃心華則認為，只要是務實進行調查的民調都有其參考價值，但民調之所以具有公共影響力，靠的不是媒體聲量，而是調查方法、樣本品質與完整資訊能否全盤公布讓外界完整檢視，同時也應該搭配觀察民調的長期變化趨勢，才能得到較客觀的結果。

黃心華表示，判讀一份民調是否具有公信力，第一應瞭解該調查機構過去是否長期執行民調業務，因為這牽涉訪員的訓練及機構商譽的累積。第二，應完整公布交叉分析表格數據，讓數字完整呈現並相互對照。民調若能經得起驗證，自然就不怕被質疑。

黃心華說，第三點是快速判斷民調結果是否值得參考數據就是該民調的「政黨支持度」，若選舉民調中的政治傾向結構，與其他民調或近期選舉的實際政黨得票比例有過大的落差，就可合理推論該民調在進行電話訪問時，訪問對象湊巧都集中於某一個政黨支持者，或聽到該民調機構時，某些政黨傾向的民眾不願意受訪或誠實表態，這些都是會造成樣本的偏差。

黃心華認為，據近日公開的新北市長民調結果顯示，受訪者中民進黨傾向約30.4%、國民黨17.9%、民眾黨7%，藍白政黨傾向合計明顯低於民進黨，但對比新北市政黨板塊，藍綠應該呈現五五波，若民調的抽樣貼近母體分布，則藍加白應該要大於綠，因此可推論該民調訪問到的群眾過度偏綠，也因此造成蘇巧慧的支持度高於李四川的現象。

黃心華最後表示，即便是藍軍支持者，多數也不會因為李四川在一份民調落後，就說該民調造假；但同樣的，也不能因為一個漂亮的標題寫著「黃金交叉」，大家就全盤接受結果。畢竟，民調是科學，而不是選舉宣傳品，愈是足以影響選情與輿論的數據，愈有責任揭露完整方法與數據資料，供各界檢視，如此才越能夠彰顯該份民調的公信力。

針對近日民調結果，國民黨新北市長參選人李四川今表示「所有的民調他都當參考」。記者季相儒／攝影
針對近日民調結果，國民黨新北市長參選人李四川今表示「所有的民調他都當參考」。記者季相儒／攝影

蘇巧慧 李四川 民調 2026九合一選舉 新北市選舉

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