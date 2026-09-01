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影／地方選舉登記第二天 何博文助陣子弟兵
2026地方選舉候選人登記第二天，民進黨副秘書長何博文帶著子弟兵黃淑君、李宇翔到新北市選委會登記參選議員，何博文表示，希望2位子弟兵能與新北市長參選人蘇巧慧一起當選，民進黨所有參選人都能全壘打。
2026九合一選舉
何博文表示，這2位優秀參選人跟他沒有淵源關係，純粹就是從服務處基層一起努力打拚出來的，尤其黃淑君現在懷了第三胎，是少子化下能夠呼應民進黨的政策努力生養，在台灣邁向福利國家的時候，她的子女也能享受到，淑君、宇翔都是十分認真的人，一步一腳印，希望能與蘇巧慧一起當選，民進黨所有參選人都能全壘打。
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