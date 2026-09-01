影／黃國昌回應鏡週刊聲明 柯文哲嗆：一定是假的啊

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、民眾黨立委暨台北市黨部主委邱慧如上午陪同台北市議員參選人黃瀞瑩（士林、北投現任）、陳宥丞（內湖、南港現任）、林珍羽（中山、大同現任）、張志豪（大安、文山現任）、許甫（松山、信義）、吳怡萱（中正、萬華）等人登記參選，一起高喊「民眾台北隊 六席全到位」。創黨主席柯文哲表示明天與國民黨主席鄭麗文將陪市長高虹安登記，畢竟新竹是他的故鄉。

民眾黨主席黃國昌回答鏡週刊關於國會有可能「綠白合」報導時，黃國昌表示會再問鏡週刊什麼時候要道歉，隨後針對鏡週刊聲明，黃國昌回應這聲明就是說我們不保證我們寫的是真的，創黨主席柯文哲馬上搭著黃國昌的肩膀嗆說：它寫得一定是假的啊！你怎麼會問這個問題？引起現場支持群眾一片歡呼。

黃國昌隨後批評民進黨認為民眾黨無人機條例寫得很好，至少有22條支持，卻投了反對，今天就是在搞政治鬥爭，這對台灣到底有什麼好處？審電競產業法案時9點開會10點就散會，提案決議不要審，對不起人民。

民眾黨主席黃國昌（左）回答鏡週刊關於國會有可能「綠白合」報導時，黃國昌表示會再問鏡週刊什麼時候要道歉，隨後針對鏡週刊聲明表示，這聲明就是說我們不保證我們寫的是真的，創黨主席柯文哲（右）馬上搭著黃國昌的肩膀嗆說：它寫得一定是假的啊！你怎麼會問這個問題？引起現場支持群眾一片歡呼。記者蘇健忠／攝影