快訊

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨2地區最猛烈

客控藏菜單、撒鹽趕人！竹北客家餐廳店員還原始末 網路風向大逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

「三明治世代」拚嘉市議員 2小歐盟參選人穿三明治裝老與少造型登記

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。2人分別以「三明治世代」及「老與少」造型亮相，聚焦交通安全、托育、社區照顧及青年留嘉等生活議題。完成登記後聯合車隊掃街拜票。

2026九合一選舉

林詩涵穿三明治造型服裝，象徵中壯年同時承擔工作、家計、育兒與照顧長輩的多重壓力；陳玥妗背起象徵長輩與孩子的「老與少」，強調中年世代正處於「上有老、下有小」的照顧夾心。

王婉諭表示，台灣前進在嘉市東、西區完成選舉布局，陳玥妗與林詩涵都有全市型選舉經驗。陳玥妗2024年選立委，過去在中研院從事研究10年，曾任國中理化教師；林詩涵2014年選市長，具社工背景，長期投入親子教育、地方文化及公共議題，經營島呼冊店。

王婉諭指出，嘉市長選舉至今缺乏具體市政辯論，王美惠政策主張未被市民清楚看見，張啓楷部分發言屢有爭議。她認為，交通、防災、照顧、教育等市政議題，需要具備政策研究能力、願意持續追問的議員參選人，才能把討論帶回市政本身。

她表示，陳玥妗與林詩涵近期針對嘉市購物節經費、交通安全及托育量能等問題追問，「這就是議會需要的力量，有人替市民提問，也有人願意追到問題得到回答。」呼籲市民支持陳玥妗、林詩涵，讓專業監督力量進入議會。

林詩涵表示，12年前第一次登記參選市長，還是年輕人，帶著年輕世代對嘉義期待，希望市民有更多公共參與，期待嘉義成為每個人都能好好生活的城市。12年後，她步入中年，持續留在嘉生活投入親子教育，直接看見家長每天在工作、接送、育兒與陪伴長輩就醫之間奔波的生活壓力。

「今天，我把三明治世代辛苦穿在身上。」林詩涵說，12年前是年輕人對嘉義期待，12年後清楚看見，一座讓青年願意留下來的城市，必須陪伴一個人從工作、成家、照顧孩子，一路走到陪伴父母老去。她以「嘉義市大小事，詩涵的心頭事」作為競選承諾，希望把市民每天真正關心的生活問題帶進議會。

陳玥妗表示，身為人母，也曾是中研院研究人員及國中教師。2024年為孩子投入立委選舉，選後辭研究與教職，投入議員選舉。她走訪東區各里發現，樂齡及長照據點逐漸增加，但托育設施仍集中在少數地點，家庭能否在自己生活圈取得托育與照顧資源，是市府必須正視問題。

「我的父母老了，孩子正在成長，我要為他們的未來打拚，也要為承擔照顧責任的中年世代發聲。」陳玥妗表示，長輩應能在熟悉的社區生活，孩子也應在安全且有足夠支持的環境中成長，未來將持續走訪東區各里，從家庭實際使用服務的經驗，檢視托育、教育及社

區照顧政策。

嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗（右）、西區參選人林詩涵（左），上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗（右）、西區參選人林詩涵（左），上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

2026九合一選舉 議員 嘉義市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

地方選舉登記首日蔣萬安首位對手出現 李敖女兒宣布選議員

温世政登記選南投縣長 許淑華宣布加碼營養午餐

山腳教會禮拜堂啟用 副總統盼共同打造友善育兒環境

高鐵延伸宜蘭案 王婉諭盼不同立場聲音進入議會

相關新聞

最強母雞來了！蔡英文明早陪沈伯洋登記參選

民進黨台北市長參選人沈伯洋傳出明天上午將與議員參選人共同赴北市選委會登記參選，更找來前總統蔡英文陪同，僅管沈伯洋團隊仍三緘其口，不過似乎上周已拍板，今天更被目擊先來場勘動線。綠營人士分析，蔡英文施政成績有目共睹，可拉攏更多中間選民，對沈來說絕對加分。

民眾黨小雞今早北市選委會登記 柯文哲助陣斷言年底投票率不會破6成

九合一選舉本周開始登記，民眾黨今天到北市選委會舉行聯合造勢活動，包含創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌到場陪同黨內小雞宣示參選，而面對近年來總統大選、大罷免等政治運動，柯感嘆，今年投票率空低於6成，對民眾黨會有衝擊，呼籲民眾要出門投票支持民眾黨。

林為洲稱與白喬好竹北支持邱臣遠 藍黨務人士：烏龍

前立委林為洲昨透露，新竹縣長選舉藍白合有譜，竹北市長傾向共推民眾黨邱臣遠，新竹縣長支持國民黨徐欣瑩。不過，相關進展可能是烏龍一場，黨務人士還原昨天協調過程，當事人被問及此事時，皆未證實有禮讓意願，目前竹北仍朝向各派人馬的態勢發展。

李四川周五登記參選新北市長 侯友宜重申：李四川就是下一棒

九合一選舉登記開跑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧預計2日登記，國民黨參選人李四川則預計4日登記。新北市長侯友宜今天被問到會不會陪同李四川登記時表示，李四川是並肩作戰的老朋友，在選舉過程他不斷地提出好的政見、新北市未來願景，對404萬市民們來說，他最好的後盾就是全體市民。

蘇巧慧、李四川同台普渡 兩人握手寒暄

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川一同到三重果菜市場參加中元普度，蘇巧慧強調自己的信任度持續上升，感謝新北市民對她的期待，她會繼續保持正面、陽光的態度，並把未來80多天的選戰給走完，讓更多的人認同。

民調／蘇巧慧民調35.2%小幅領先李四川34.7%

年底選戰進入倒數，今天台北市信民兩岸研究協會針對新北市長選舉發布年底新北市長民調，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨參選人李四川支持度呈現拉鋸，蘇巧慧以35.2%微幅領先李四川的34.7%，雙方差距僅0.5個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。