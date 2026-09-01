影／蘇巧慧改「尊侯」策略？李四川：侯友宜會陪我到底

國民黨新北市長參選人李四川今天接受媒體聯訪表示，侯友宜執政8年不分顏色，市民對施政都有肯定；對於蘇巧慧過去批評侯友宜「施政沒有亮點」，如今卻改採「尊侯」策略，李四川說這種180度轉變，可能只有問蘇巧慧委員才知道為什麼。

李四川今天也宣布9月4日上午登記參選，強調「404萬的新北市民就是我的最大咖」。對於最新民調蘇巧慧35.2%、李四川34.7%，李四川說民調都會參考，藍白合作會結合不同黨派好友，力拚年底選戰。至於侯友宜是否出任競選總部主委，他說會在適當時間公布，侯友宜也承諾「一定會陪我到底」。