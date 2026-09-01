初體驗！柯文哲搭信義東延段陪民眾黨小雞登記 搭乘心得曝

民眾黨創黨主席、台北市前市長柯文哲今天特別搭捷運到位在「廣慈／奉天宮」的北市選委會陪同白營小雞登記，而面對首次搭乘柯並未有特別感觸直呼「一樣啊」，不過他也提到接下來更重要是要帶動都更，串連周邊社福園區及商圈發展。

柯文哲今天一早陪同民眾黨六位議員參選人及一位里長參選人到台北市選委會登記，剛好其台北市長任內動工信義東延段完工周日剛完工通車，柯今天也從自家搭乘淡水信義線體驗從象山到廣慈／奉天宮全新路線，柯出站時還特別看一下北捷慶祝活動宣傳海報，被媒體問到感覺如何僅表示，「一樣啊。」簡單帶過。

不過柯隨後接受媒體聯訪也透露，這一段地形複雜，當時還要勞動中研院做地形鑒定，當時要不要蓋在地居民也有很多爭議，不過這邊擁有當時全亞洲最大的社福綜合園區，捷運通車能帶動都更、商圈，是一整套計畫，他感嘆台灣因選票很多政策缺乏長遠規畫，民眾只關心普發現金。

柯文哲強調，市政是一棒接一棒，通車後下一步就是要帶動周邊都更，還有很多事情要接著做，下一任台北市政府應該去思考要怎麼做，也是政治人物去思考現有政治基礎上要如何維持國家理想性，政策慢慢往前推。