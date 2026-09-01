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謝國樑登記參選拚連任 張惇涵陪童子瑋視察國道客運

中央社／ 基隆1日電

基隆市長謝國樑今天登記參選拚連任表示，對勝選有絕對信心；行政院秘書長張惇涵上午則陪基隆市議會議長童子瑋視察基隆國道客運增班路線，童子瑋爭取優化國道客運1815路線。

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謝國樑上午在中國國民黨基隆市黨部主任委員林沛祥、台灣民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳及基隆市議員參選人陪同下，到基隆選舉委員會登記參選，並在樓下高喊「謝國樑當選」。

謝國樑表示，競選主軸是「基隆有愛，因為我們為的是下一代」，他雖努力做事，但面對的不是掌聲，而是不合理攻擊、抹黑及罷免，即使很多人意圖要帶仇恨、對立到可愛的基隆，但他還給對方愛、包容與禮讓，將持續與意見不同的人溝通，希望基隆更好。

此外，民主進步黨基隆市長參選人童子瑋一早邀張惇涵到基隆安樂區，了解國道客運通勤狀況。童子瑋表示，業者9月將向交通部申請1813支線新班次，核心是「基隆發車、直達台北、快速折返」，希望增加尖峰時段運能，也希望行政院與交通部協助推動。

他說，未來將盤點全市7區國道通勤需求，依各區人口、通勤路線及尖峰運能規劃不同方案，解決市民每天「上不了車、回不了家」通勤痛點。

張惇涵表示，中央政府將全力支持，依目前規劃可減少新北市29站與台北市7站停靠時間，加快車輛周轉、增加基隆端班次，後續相關申請及交通部審核程序，中央會協助加快腳步。

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