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影／陳亭妃發表「五大觀光軸」政見與AI動畫影片 要讓觀光客留在台南

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓觀光客停留在台南。記者周宗禎／攝影
陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓觀光客停留在台南。記者周宗禎／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃今發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，副議長林志展等10多名議員參選人到場參與，以象徵五大觀光軸拼圖」一塊塊拼起台南完整的觀光版圖。」象徵政見核心「台南，絕對值得你多住一天。」

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陳亭妃表示，台南有400年歷史，不只是幾個熱門景點，散落在37區的歷史、人文、山海、產業、信仰、美食與日常生活。「五大觀光軸」不是要台南再蓋多少新景點，而是要把台南原有的珍貴資產重新串起來，讓旅客從「來台南玩一天」，變成「來台南住下來」。

「五大觀光軸」分別為「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」及「府城新豐」，從溪北到溪南、從山城到海岸，再回到府城核心，依照台南不同區域特色，建立具主題、深度與移動路線的觀光軸線。

陳亭妃指出，過去台南觀光常集中少數熱門景點，旅客來了、拍照、吃完美食就離開，觀光人潮沒有效外溢更多區域。未來她要做的是透過「軸」的概念，把景點與景點間、城市與城市間、觀光與產業間串起來，讓旅客有更多理由往下一站走，也有更多理由留下來。

陳亭妃說，五大觀光軸看似五條不同路線，其實是同一個目標：讓旅客願意留在台南。

她說，旅客多住一天，帶來的不只是多一晚住宿收入，更可多吃一餐台南美食、多買一份伴手禮、多走商圈、多體驗地方產業，也讓更多旅宿、餐飲、交通、零售、農漁業與文化產業共同受惠。「所以五條軸線，最後其實是同一句話。」陳亭妃說，「台南，絕對值得你多住一天。」

陳亭妃表示，觀光是城市產業發展一環。未來推動五大觀光軸，除串聯景點，也要同步整合交通、旅宿、商圈、農漁產品、地方創生與城市環境，讓觀光人潮真正進入地方。

她表示，台南有歷史文化底蘊，有山、海、平原及豐富農漁產業，都是台南最珍貴、也最不可取代資產，真正的問題不是台南沒有東西，而是過去缺少一套「把東西串起來」的城市觀光策略。

她說，觀光發展最終目的，不只是遊客玩的開心，更要讓台南人有感。未來城市建設要與觀光發展同步。

陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓<a href='/search/tagging/2/觀光客' rel='觀光客' data-rel='/2/227002' class='tag'><strong>觀光客</strong></a>停留在台南。記者周宗禎／攝影
陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓觀光客停留在台南。記者周宗禎／攝影

陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓觀光客停留在台南。記者周宗禎／攝影
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陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓觀光客停留在台南。記者周宗禎／攝影
陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓觀光客停留在台南。記者周宗禎／攝影

陳亭妃發表「五大觀光軸」AI動畫政見影片，要讓觀光客停留在台南。記者周宗禎／攝影
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