推九份纜車等五大觀光政見 業者讚揚李四川熟稔市政規畫

選戰倒數88天，國民黨新北市長參選人李四川今公布觀光政策，包括興建九份纜車、打造世界級濱海自行車道、捷運接步道、發展淡水河遊船航線及推出北北基桃觀光周遊券等「青春山海線2.0」，要把新北市的山海美景與29區串起來，旅客來新北從山海風景玩到地方故事，讓新北成為最適合周末小旅行的城市。

李四川表示，假日九份觀光常塞車，未來規劃瑞芳火車站周邊設置纜車站直達九份，旅客免塞車就可飽覽山海美景，另推動水金九舊坑道台車，舊礦坑道與台車軌道規劃復駛，結合當地十三層遺址及黃金博物館，推展山城深度旅遊。

第二亮點興建深澳至貢寮自行車及人行專用道，逐步串聯八里、淡水至東北角，可騎單車看山、看海、看漁港，打造北台灣最具特色的山海騎行路線，也讓淡江大橋成為觀光新地標，結合淡江大橋夕陽、水岸、單車與觀景空間，規劃特色遊程與休憩活動。

第三方案是打造河岸遊船觀光，推動串聯忠孝碼頭、大稻埕碼頭與淡水河岸等，另要舉辦雙北河岸煙火節，結合台北「大稻埕煙火節」，由雙北共同打造大型河岸煙火盛會，打造北台灣最期待的夏夜盛會。

另第四亮點包括搭捷運遊山林，整合「四環八線」軌道路網，加上「軌道123」串聯雙北，進一步完善交通網絡，串連北北基桃宜步道縱走，下捷運就能走進自然，從半日健行到一日縱走。

第五亮點推出北北基桃觀光周遊券，升級「北北基好玩卡」，納入桃園，整合捷運、火車、公車、景點、住宿、美食及消費優惠，一張周遊券就能輕鬆玩遍北北基桃。

今日李四川觀光政策發表包括旅宿業及旅行社業者都出席相挺，新北旅館公會理事長陳建揚表示，肯定川伯的觀光政見，將新北山海城市的未來願景透過交通連結，從景點旅遊邁向整體旅遊的觀光體驗，他建議未來應增加住宿、吸引國際旅客及加強平日旅遊及提升觀光產值。

創新旅行社董事長李奇嶽說，從觀光政策可看出李四川熟稔地方也懂市政規畫，相關路網建設都有兼顧，他認為纜車及台車絕對能吸引國際觀光客，全世界如日本愛媛縣及德國海德堡都透過纜車發展觀光，也可解決交通問題，台灣興建纜車絕對是吃力不討好的工作，接下來重要的是整合力，且看到李四川整合捷運及周遊券串聯甚至北北基桃連線，一定能對整體觀光帶來正面幫助。

國民黨新北市長參選人李四川今公布觀光政策，包括興建九份纜車、打造世界級濱海自行車道及推出北北基桃觀光周遊券等，讓新北成為最適合周末小旅行的城市。記者季相儒／攝影