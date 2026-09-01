政大新生群秒變「沈伯洋後援會」？藍轟：寄生校園純淨空間

有網友於社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨台北市市長候選人沈伯洋。對此，國民黨發言人、台北市議員柳采葳指出，政大新生群，一秒變「沈伯洋後援會」？手伸進校園還得了便宜賣乖，民進黨雙標演不累嗎？

她說，本該提供選課與生活資訊、讓學弟妹安心交流的政大新生大群，竟然在一夕之間，被具有「青鳥」背景的管理員公器私用，直接換上了立委參選人沈伯洋的競選大頭貼，還在群組裡鋪天蓋地推銷他的個人政見。

柳采葳表示，新生群組是無數大一新生入學時最重要的資訊管道，綠營側翼竟然公然利用新生對校園資訊的不對稱，強行在群組裡進行政治洗腦。說好的「政治退出校園」呢？怎麼綠能你又可以了？

柳采葳表示，民進黨過去長期把「黨政軍退出校園」當作神聖無比的口號，講得道貌岸然，沈伯洋事後發文，輕描淡寫地把這種公器私用的洗腦行為歸咎於「支持者的過度熱情」，還狡辯這是讓年輕人「無痛接觸政治」。沈伯洋看似當和事佬，卻完全沒有譴責濫權的管理員，擺明了就是縱容黑手伸進校園。

另外，柳采葳指出，為了選舉不擇手段，竟然把台北文山區羞辱成「最邊陲的沙漠」；管理員的宣傳文案指稱「文山區長期被國民黨團忽視，甚至常被外校戲稱為美食沙漠與台北的最邊陲」為了幫沈伯洋營造「救世主」的政治人設，綠營側翼竟然不惜踐踏文山在地認同、全盤抹煞歷任市長與在地民代的扎實建設。

柳采葳指出，文山區是台北公認的文教宜居重鎮，且捷運環狀線南環段（文山段）正在全力推進招標與施工，為了撈選票先羞辱地方的卑劣手段，只會引發文山居民與政大學生的強烈反彈，且眼看反彈風暴擴大，沈伯洋趕緊跳出來裝大方，宣稱「如果要讓年輕人關心，也請放兩個候選人的政見」、「最好由學生會辦辯論」。

「得了便宜還賣乖」柳采葳說，這個群組是由特定政治傾向管理員把持的非公開審核群，根本不是公開、對等的論壇，利用管理特權私自換上競選頭貼、強迫 多名新生看完單向政治洗腦後，眼看穿幫被罵了，才回過頭來喊「大家一起放」校園是學生安心學習的純淨空間，絕不應該成為民進黨和特定候選人寄生、收割的政治提款機。