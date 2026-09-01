快訊

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

中油會員新制今上路 民眾加油免帶卡、2步驟拿5000點回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

政大新生群秒變「沈伯洋後援會」？藍轟：寄生校園純淨空間

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨發言人、台北市議員柳采葳指出，政大新生群秒變「沈伯洋後援會」。圖／取自柳采葳臉書
國民黨發言人、台北市議員柳采葳指出，政大新生群秒變「沈伯洋後援會」。圖／取自柳采葳臉書

有網友於社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨台北市市長候選人沈伯洋。對此，國民黨發言人、台北市議員柳采葳指出，政大新生群，一秒變「沈伯洋後援會」？手伸進校園還得了便宜賣乖，民進黨雙標演不累嗎？

2026九合一選舉

她說，本該提供選課與生活資訊、讓學弟妹安心交流的政大新生大群，竟然在一夕之間，被具有「青鳥」背景的管理員公器私用，直接換上了立委參選人沈伯洋的競選大頭貼，還在群組裡鋪天蓋地推銷他的個人政見。

柳采葳表示，新生群組是無數大一新生入學時最重要的資訊管道，綠營側翼竟然公然利用新生對校園資訊的不對稱，強行在群組裡進行政治洗腦。說好的「政治退出校園」呢？怎麼綠能你又可以了？

柳采葳表示，民進黨過去長期把「黨政軍退出校園」當作神聖無比的口號，講得道貌岸然，沈伯洋事後發文，輕描淡寫地把這種公器私用的洗腦行為歸咎於「支持者的過度熱情」，還狡辯這是讓年輕人「無痛接觸政治」。沈伯洋看似當和事佬，卻完全沒有譴責濫權的管理員，擺明了就是縱容黑手伸進校園。

另外，柳采葳指出，為了選舉不擇手段，竟然把台北文山區羞辱成「最邊陲的沙漠」；管理員的宣傳文案指稱「文山區長期被國民黨團忽視，甚至常被外校戲稱為美食沙漠與台北的最邊陲」為了幫沈伯洋營造「救世主」的政治人設，綠營側翼竟然不惜踐踏文山在地認同、全盤抹煞歷任市長與在地民代的扎實建設。

柳采葳指出，文山區是台北公認的文教宜居重鎮，且捷運環狀線南環段（文山段）正在全力推進招標與施工，為了撈選票先羞辱地方的卑劣手段，只會引發文山居民與政大學生的強烈反彈，且眼看反彈風暴擴大，沈伯洋趕緊跳出來裝大方，宣稱「如果要讓年輕人關心，也請放兩個候選人的政見」、「最好由學生會辦辯論」。

「得了便宜還賣乖」柳采葳說，這個群組是由特定政治傾向管理員把持的非公開審核群，根本不是公開、對等的論壇，利用管理特權私自換上競選頭貼、強迫 多名新生看完單向政治洗腦後，眼看穿幫被罵了，才回過頭來喊「大家一起放」校園是學生安心學習的純淨空間，絕不應該成為民進黨和特定候選人寄生、收割的政治提款機。

沈伯洋 新生 政大 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳思瑤親留言宣傳政績！大一新生喊「不想有政治」慘遭肉搜出征 王鴻薇：綠色恐怖

林楚茵疑「筆電男」是共諜大翻車...她嘆：大罷免的綠色獵巫都回來了

【重磅快評】蔣萬安可以點名陳亭妃 沈伯洋也急了？

民進黨北市黨部公布法律顧問陣容 偕沈伯洋團隊募巡洋監兵

相關新聞

獨／敲定！蔣萬安「這一天」陪藍小雞登記 12日「藍白合」合體黃國昌

2026九合一選戰升溫，台北市長蔣萬安尋求連任，輔選布局將正式啟動。據了解，台北市長蔣萬安已經敲定9月3日10時30分將陪國民黨小雞登記參選；另，為了營造藍白議員席次最大化，蔣萬安12日將首場幫民眾黨六位議員、新人輔選，並有望與民眾黨主席黃國昌合體，提前展現凝聚在野力量的選戰布局。

影／楊鎮浯確定戰金門縣長！今領表、9/3登記將與陳玉珍正面交鋒

外傳已久的金門前縣長楊鎮浯參選縣長，今天終於正式跨出關鍵一步！楊鎮浯服務處執行長李有忠上午代表前往金門縣選舉委員會領取縣長參選表單，證實楊鎮浯預計9月3日上午親自完成登記，正式投入第9屆金門縣長選舉。隨著楊鎮浯表態參戰，外界高度關注的國民黨內部競逐正式浮上檯面，與已獲國民黨徵召的立委陳玉珍形成「藍營雙雄」對決態勢，金門縣長選情也進一步升溫。

藍白合矛盾立院恐「綠白合」？ 黃國昌：民進黨只想搞政治鬥爭

九合一大選年底登場，雖藍白早已定調合作，但包含竹北市長選情、藍營市長站台限制令等，周刊爆料，此舉已讓白營內部不滿，甚至可能會讓未來立院出現綠白合，民眾黨主席黃國昌今早陪同北市小雞登記參選痛批，特定媒體寫假新聞應道歉，並強調民眾黨在立法院就事論事，反而是民進黨只想搞政治鬥爭放話，對不起人民。

民眾黨小雞今早北市選委會登記 柯文哲助陣斷言年底投票率不會破6成

九合一選舉本周開始登記，民眾黨今天到北市選委會舉行聯合造勢活動，包含創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌到場陪同黨內小雞宣示參選，而面對近年來總統大選、大罷免等政治運動，柯感嘆，今年投票率空低於6成，對民眾黨會有衝擊，呼籲民眾要出門投票支持民眾黨。

與蘇巧慧民調麻花捲？李四川態度依舊 藍議員提盲點

信民兩岸研究協會今公布最新民調，蘇巧慧35.2%險勝李四川34.7%，今國民黨新北市長參選人李四川

影／黃國昌回應鏡週刊聲明 柯文哲嗆：一定是假的啊

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、民眾黨立委暨台北市黨部主委邱慧如上午陪同台北市議員參選人黃瀞瑩（士林、北投現任）、陳宥丞（內湖、南港現任）、林珍羽（中山、大同現任）、張志豪（大安、文山現任）、許甫（松山、信義）、吳怡萱（中正、萬華）等人登記參選，一起高喊「民眾台北隊 六席全到位」。創黨主席柯文哲表示明天與國民黨主席鄭麗文將陪市長高虹安登記，畢竟新竹是他的故鄉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。