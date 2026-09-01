北藝大前校長陳愷璜登記參選嘉市長 為參選準備40年拋數位孿生城市

嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記，登記後接受媒體訪問表示，參選市長是他「想了40年非常重要的事情」，如今完成登記，讓這個長年醞釀想法成為現實，也讓他更加感受到參選重量。

陳愷璜表示，自己一步一腳印走到今天，如果說準備了40年，這場參選對他意義更加重大。他強調，希望把長年累積教育、高教及文化經驗帶回嘉義，投入城市治理，為嘉市尋找新的發展方向。他強調「數位孿生城市」構想，希望透過智慧科技與數位系統，建立城市治理智能輔助工具，讓市政決策不只依靠傳統經驗，能透過數據與科技掌握城市需求。

陳愷璜指出，嘉市是高度老化城市，面對人口結構改變，未來城市治理必須提前布局。他希望運用數位孿生技術，將城市各項資訊整合，協助政府精準掌握交通、公共建設、社會福利及人口等需求，讓科技真正成為改善市民生活的工具，打造嘉義美好的明天。

距離投票不到90天最後衝刺，陳愷璜把「教育」視為參選的重要核心。他表示，接下來會積極接觸國中、小學家長，希望讓更多人了解，教育在他心中具有不可取代核心地位。

陳愷璜說，雖然過去30多年都在高等教育體系服務，但真正重要的，是從國中、小進行人格塑造。他認為，學校教育不能只有知識傳授，還應該提供更多元學習與人格啟發，讓孩子建立完整人格與價值觀。他強調，一座城市未來，不能只看經濟建設與硬體發展，教育才是維繫城市社會、支撐未來發展的重要核心基礎。接下來他將以教育、科技及城市治理等議題，爭取市民認同，呼籲選民支持。

嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記。記者魯永明／攝影