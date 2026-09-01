快訊

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

中油會員新制今上路 民眾加油免帶卡、2步驟拿5000點回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

北藝大前校長陳愷璜登記參選嘉市長 為參選準備40年拋數位孿生城市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記，登記後接受媒體訪問。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記，登記後接受媒體訪問。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記，登記後接受媒體訪問表示，參選市長是他「想了40年非常重要的事情」，如今完成登記，讓這個長年醞釀想法成為現實，也讓他更加感受到參選重量。

2026九合一選舉

陳愷璜表示，自己一步一腳印走到今天，如果說準備了40年，這場參選對他意義更加重大。他強調，希望把長年累積教育、高教及文化經驗帶回嘉義，投入城市治理，為嘉市尋找新的發展方向。他強調「數位孿生城市」構想，希望透過智慧科技與數位系統，建立城市治理智能輔助工具，讓市政決策不只依靠傳統經驗，能透過數據與科技掌握城市需求。

陳愷璜指出，嘉市是高度老化城市，面對人口結構改變，未來城市治理必須提前布局。他希望運用數位孿生技術，將城市各項資訊整合，協助政府精準掌握交通、公共建設、社會福利及人口等需求，讓科技真正成為改善市民生活的工具，打造嘉義美好的明天。

距離投票不到90天最後衝刺，陳愷璜把「教育」視為參選的重要核心。他表示，接下來會積極接觸國中、小學家長，希望讓更多人了解，教育在他心中具有不可取代核心地位。

陳愷璜說，雖然過去30多年都在高等教育體系服務，但真正重要的，是從國中、小進行人格塑造。他認為，學校教育不能只有知識傳授，還應該提供更多元學習與人格啟發，讓孩子建立完整人格與價值觀。他強調，一座城市未來，不能只看經濟建設與硬體發展，教育才是維繫城市社會、支撐未來發展的重要核心基礎。接下來他將以教育、科技及城市治理等議題，爭取市民認同，呼籲選民支持。

嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記，登記後接受媒體訪問。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰登記第2天，台北藝術大學前校長陳愷璜上午到選委會完成市長參選登記，登記後接受媒體訪問。記者魯永明／攝影

北藝大 數位 城市 2026九合一選舉 嘉義市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林為洲曝藍白傾向共推他選竹北市長 邱臣遠回應了

吳宗憲回新北娘家與侯友宜碰面 新北議會藍營力挺

地方選舉登記首日蔣萬安首位對手出現 李敖女兒宣布選議員

戴湘儀最後總質詢一度哽咽 送侯友宜登山杖祝「再攀高峰」

相關新聞

獨／敲定！蔣萬安「這一天」陪藍小雞登記 12日「藍白合」合體黃國昌

2026九合一選戰升溫，台北市長蔣萬安尋求連任，輔選布局將正式啟動。據了解，台北市長蔣萬安已經敲定9月3日10時30分將陪國民黨小雞登記參選；另，為了營造藍白議員席次最大化，蔣萬安12日將首場幫民眾黨六位議員、新人輔選，並有望與民眾黨主席黃國昌合體，提前展現凝聚在野力量的選戰布局。

影／楊鎮浯確定戰金門縣長！今領表、9/3登記將與陳玉珍正面交鋒

外傳已久的金門前縣長楊鎮浯參選縣長，今天終於正式跨出關鍵一步！楊鎮浯服務處執行長李有忠上午代表前往金門縣選舉委員會領取縣長參選表單，證實楊鎮浯預計9月3日上午親自完成登記，正式投入第9屆金門縣長選舉。隨著楊鎮浯表態參戰，外界高度關注的國民黨內部競逐正式浮上檯面，與已獲國民黨徵召的立委陳玉珍形成「藍營雙雄」對決態勢，金門縣長選情也進一步升溫。

藍白合矛盾立院恐「綠白合」？ 黃國昌：民進黨只想搞政治鬥爭

九合一大選年底登場，雖藍白早已定調合作，但包含竹北市長選情、藍營市長站台限制令等，周刊爆料，此舉已讓白營內部不滿，甚至可能會讓未來立院出現綠白合，民眾黨主席黃國昌今早陪同北市小雞登記參選痛批，特定媒體寫假新聞應道歉，並強調民眾黨在立法院就事論事，反而是民進黨只想搞政治鬥爭放話，對不起人民。

民眾黨小雞今早北市選委會登記 柯文哲助陣斷言年底投票率不會破6成

九合一選舉本周開始登記，民眾黨今天到北市選委會舉行聯合造勢活動，包含創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌到場陪同黨內小雞宣示參選，而面對近年來總統大選、大罷免等政治運動，柯感嘆，今年投票率空低於6成，對民眾黨會有衝擊，呼籲民眾要出門投票支持民眾黨。

與蘇巧慧民調麻花捲？李四川態度依舊 藍議員提盲點

信民兩岸研究協會今公布最新民調，蘇巧慧35.2%險勝李四川34.7%，今國民黨新北市長參選人李四川

影／黃國昌回應鏡週刊聲明 柯文哲嗆：一定是假的啊

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、民眾黨立委暨台北市黨部主委邱慧如上午陪同台北市議員參選人黃瀞瑩（士林、北投現任）、陳宥丞（內湖、南港現任）、林珍羽（中山、大同現任）、張志豪（大安、文山現任）、許甫（松山、信義）、吳怡萱（中正、萬華）等人登記參選，一起高喊「民眾台北隊 六席全到位」。創黨主席柯文哲表示明天與國民黨主席鄭麗文將陪市長高虹安登記，畢竟新竹是他的故鄉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。