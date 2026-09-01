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竹北市長選舉藍白合？ 鍾東錦：吳旭智「關一扇窗可能開一扇門」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
新竹縣竹北市長選舉，苗栗縣長鍾東錦認為國民黨縣議員吳旭智「關一扇窗可能開一扇門」，有機會更上一層樓。記者范榮達／攝影
新竹縣竹北市長選舉，苗栗縣長鍾東錦認為國民黨縣議員吳旭智「關一扇窗可能開一扇門」，有機會更上一層樓。記者范榮達／攝影

新竹縣竹北市長選舉，藍白合昨晚出現轉機，前立委林為洲透露曾與苗栗縣長鍾東錦聯絡，並取得共識，鍾今天證實，他認為藍白合勝選機會才會大，至於有意參選的國民黨縣議員吳旭智「關一扇窗可能開一扇門」，有機會更上一層樓。

2026九合一選舉

鍾東錦今天受訪表示，他在竹北市住了廿幾年，林為洲昨晚也跟他聯絡，他的看法新竹縣藍白合的問題，以縣長舉為優先，他與新竹縣議會議長張鎮榮有共識，支持國民黨提名立委徐欣瑩參選，至於竹北市長部分，他評估勝負之間很小，藍白分裂可能敗選，合作則有較大的勝選的機會。

「關一扇窗可能開一扇門」！鍾東錦表示，吳旭智優秀人才，徐欣瑩選上縣長後，留下立委的位置，吳有很大的機會與空間，不過，還是尊重吳個人生涯規畫。

鍾東錦 藍白合 吳旭智 2026九合一選舉 竹北

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