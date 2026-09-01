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藍白合矛盾立院恐「綠白合」？ 黃國昌：民進黨只想搞政治鬥爭
九合一大選年底登場，雖藍白早已定調合作，但包含竹北市長選情、藍營市長站台限制令等，周刊爆料，此舉已讓白營內部不滿，甚至可能會讓未來立院出現綠白合，民眾黨主席黃國昌今早陪同北市小雞登記參選痛批，特定媒體寫假新聞應道歉，並強調民眾黨在立法院就事論事，反而是民進黨只想搞政治鬥爭放話，對不起人民。
2026九合一選舉
民眾黨主席黃國昌表示，台灣民眾黨在立法院就事論事，法案都是經過長期研究負責任的推出版本，包含財畫法、無人機條例，但當初民進黨卻不願意支持民眾黨版本，直到要提出覆議才透過管道表達只要支持覆議通過，就會支持民眾黨版本，無人機條例也是一模一樣想要換條文，那也代表民進黨認同民眾黨的法案，卻不願支持。
黃國昌痛批，民進黨就是為反而反，在搞政治鬥爭然後透過特定媒體放話，民眾黨8位委員都是認真審法案，跟民進黨委員看到不想審的就提案休息、散會不同，包含先前電競法，早上9點開會、10點散會，「怎麼會有這種立法委員，對不起人民啦」。
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