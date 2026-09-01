民進黨新北5將穿運動服衝選委會 戴瑋姍露腹肌高喊「慧衝一起衝」

民進黨新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥及市議員參選人張志豪，今天上午穿上運動裝與大隊接力號碼布，以跑步方式衝向新北選委會聯合造勢，戴瑋姍還穿上米色韻律服，露出腹肌，眾人高喊口號支持蘇巧慧，展現新北戰隊的團結氣勢。

新北市議員選舉昨天正式開始登記，民進黨籍新北市議員戴瑋姍（板橋區）、顏蔚慈（三重蘆洲區）、張錦豪（汐止金山萬里區）、林秉宥（新莊區）以及市議員參選人張志豪（中和區），穿上運動裝、身上別著象徵團隊合作的「大隊接力號碼布」現身新北市選委會。

穿著米色韻律服、露出腹肌的新北市板橋區市議員戴瑋姍表示，市政發展就像一場極需體力的長跑馬拉松，所有的政策推動與基層服務，都必須花費極大的時間、資金與體力。今天特別穿上代表活力的運動裝出席，就是希望展現新生代永不停歇的活力。未來將用這種衝衝衝的幹勁，陪蘇巧慧一起贏得勝選，為全體市民熱忱服務

三重、蘆洲區市議員顏蔚慈指出，近期民調顯示有將近45%市民希望新北市換黨做做看，代表對於市政進步的需求越來越高。以三蘆為例，不僅有延宕已久的蘆洲南北側重劃計畫，也有遲遲沒有定案的旗艦型幼兒園計畫，期盼蘇巧慧接棒市政，讓蘆洲在地基層服務永不打烊

新莊區市議員的林秉宥表示，作為民進黨的新生代與幕僚世代，對整個新北市發展有極高期待，然而過去幾年的市政推動速度並不理想。新莊正處於大規模重劃的關鍵轉型期，迫切需要更具創意的想法與大刀闊斧的魄力來促進地方大發展。呼籲選民支持蘇巧慧當市長，在保留地方歷史與文化的同時，也能有好的建設。

汐止、萬里、金山區市議員張錦豪強調，今天出席的5位參選人都是幕僚出身，其最大優勢在於即刻擁有一流的質詢戰力與專業分析能力。汐止有嚴重的交通問題亟待解決，金山與萬里則極需挹注更龐大的觀光開發資源。新北市需要有魄力、溫暖且具創新能量的蘇巧慧擔任市長，地方建設才能更好。

中和區市議員參選人張志豪說，自己與夥伴們都是非常有經驗的市政老手，過去在議會累積了扎實的問政經驗。他希望未來能順利進入議會發揮經驗，全力協助新好市長蘇巧慧。

民進黨新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥及市議員參選人張志豪，至新北選委會聯合造勢。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥及市議員參選人張志豪，跑步至新北選委會。記者潘俊宏／攝影