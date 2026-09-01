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第四度登記參選 高嘉瑜：緊張興奮喊話「民進黨沒有分裂本錢」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨內湖南港北市議員參選人高嘉瑜今早到北市選委會登記參選。記者邱書昱／攝影
民進黨內湖南港北市議員參選人高嘉瑜今早到北市選委會登記參選。記者邱書昱／攝影

九合一選舉登記第二天，民進黨內湖南港北市議員參選人高嘉瑜今早到北市選委會登記參選。被問及擔心的對手，高嘉瑜說，民進黨在港湖沒有分裂本錢，呼籲泛綠、綠營支持者票投民進黨候選人，爭取最大席次四席全上。

2026九合一選舉

高嘉瑜隻身一人來登記參選，被問到心情如何，她說，有點興奮和緊張，從2010年開始到2026年，這是第四次登記參選議員，整整16年將青春奉獻給內湖南港，也是栽培自己的地方，所以很期待繼續爭取服務的機會。

媒體問到有關配票機制，以及據傳民進黨北市長參選人沈伯洋明天登記。高嘉瑜說，依北市黨部是規畫每個選區以配票方式，不管是出生年月日不同，目標就是北市所有提名人25＋1席能夠全部當選，繼續爭取更多建設。明天沈伯洋登記據傳會有神秘大咖陪同登記，相信會展現團結決心，也會再明天宣布登記贏得勝選。

她也說，過去議員內任，不畏財團壓力，將內湖捷運聯開案移送到監察院，成功追回聯開分回比例百億多元。同時，沒有畏懼各方壓力，守護內湖慈濟的保護區，立委任內也有推動保健食品降低關稅、托嬰中心監視器上傳雲端保存等，希望未來持續為民眾做更多、站在一起。

媒體問到是否有最擔心的對手？高嘉瑜說，相信只要民進黨團結，票票民進黨，港湖就會全壘打，「內湖南港我們沒有分裂本錢。」 這次確實有很多新人參選，對我們來講，內湖南港四席的民進黨提名候選人都是有經驗優秀、服務好、都有熱誠、很努力，泛綠支持者及支持民進黨支持者能票投民進黨的候選人，聯合競選配票成功，爭取最大席次四席全上。

高嘉瑜 民進黨 緊張 2026九合一選舉 議員 台北市選舉

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