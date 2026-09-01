救藍白合林為洲出手 竹北市長讓邱臣遠 徐欣瑩和藍黨部回應曝

前立委林為洲昨透露，新竹縣長選舉藍白合有譜，竹北市長傾向共推民眾黨邱臣遠，新竹縣長支持國民黨徐欣瑩。徐欣瑩今回應，自己態度都是一致，就是藍白共識、全力以赴；至於林為洲臉書發文她僅表示：「請你們去問他」；國民黨新竹縣黨部則表示「尊重」。

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局，藍白陣營將各自派人參選竹北市長。林為洲昨在臉書表示，經過與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌及地方藍白要角聯繫後，各方已有「藍白合作、才能勝選」共識，並透露竹北市長部分傾向支持民眾黨邱臣遠，新竹縣長則以支持徐欣瑩為目標。

徐欣瑩今與新竹縣長楊文科共同出席新埔鎮義民節祭祀大典，活動於新埔鎮褒忠亭義民廟舉行。徐欣瑩會後受訪時，針對藍白合作進度及林為洲相關說法作出回應。

對於藍白合作進度，徐欣瑩表示，她自始至終態度都一致，就是「藍白共識、全力以赴」，持續朝既定方向努力。

媒體進一步詢問，如何看待林為洲昨日發文及相關說法，徐欣瑩未正面評論，僅簡短表示：「林為洲委員發的請你們去問他，謝謝。」

國民黨新竹縣黨部則表示，對於相關協調與說法「予以尊重」；身兼縣黨部主委的新竹縣長楊文科則不回應。

竹北市長多人參戰，已退出民眾黨的前立委李貞秀昨手提綠色愛馬仕包，搶頭香登記。民眾黨邱臣遠昨領表，預計3日登記參選，民進黨參選人曾聖凱也預計3日登記參選。無黨籍竹北市前市長何淦銘已領表，今決定是否登記參選。國民黨竹北市代會主席林啟賢參選動向未明。