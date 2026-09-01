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證實明與鄭麗文合體陪登記 柯文哲：大家一起支持高虹安沒意見
2026年九合一選舉登記開跑，被視為民眾黨本命區的新竹市，明天創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安將陪同民眾黨議員登記參選，隨後高虹安也會完成參選市長連任登記，而國民黨主席鄭麗文也規畫陪同支持，有機會上演柯、鄭、高三人同框畫面，柯文哲也表示，他的立場就是力挺高虹安，大家要來站台支持，他沒意見。
2026九合一選舉
柯文哲表示，明天是民眾黨新竹市議員聯合競選登記日，他和高虹安本來就會陪同，那高也要選連任，所以有致電給他，他的立場當然支持，會陪他一起登記，且新竹市本來就是他的家鄉，至於鄭麗文要來大家一起支持高虹安，他沒有意見。
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