李彥秀陪同登記 港湖新人陳冠安：藍白合讓民進黨席次最小化

九合一選舉昨起受理參選登記，立委李彥秀今陪同國民黨台北市內湖南港市議員參選人陳冠安赴台北市選委會登記。李彥秀表示，今年選情看起來較冷，對新人比較辛苦，希望給予鼓勵；陳冠安也說，國民黨策略很簡單，就是港湖五席全上，也希望民眾黨夥伴六席順利，讓民進黨席次最小化。

李彥秀介紹陳冠安，在她議會及國會服務處幫忙之外，也有擔任立委羅智強、江啟臣任國民黨主席時的幕僚，資歷相當完整。投身選舉後，每天都能在市場、基層等看見身影，不過今年選情看起來冷，對於新人比較辛苦，希望大家多給新人支持協助。

陳冠安說，自己是在地港湖子弟，感念能投身服務家鄉，跟著李彥秀學習許多；他自認是最危險新人，所以不斷掃市場、一步一腳印的勤走，同時和基層學習、傾聽心聲，想起看到前總統蔣經國所說「無官不是公僕」一段話觸動內心，要以謙卑精神，奉獻港湖。

媒體問到，有關港湖選情，甚至有李彥秀的對手民進黨議員參選人高嘉瑜。陳冠安說，這次國民黨策略簡單，就是港湖的五席全上，也希望民眾黨好夥伴六席可以順利，要讓民進黨在市議會的席次最小化。

李彥秀說，港湖議員每席都很強，當中也有吸票機，國民黨要五席全上需要步步為營，而民眾黨每區一席是有的共識，也希望國民黨要拿過半席次能夠保住議長，是最大努力方向，以這樣的藍白合作，將版圖在台北市扎跟更穩，市長蔣萬安推動市政時一定都是市議會、市府好的合作夥伴。