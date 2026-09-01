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影／楊鎮浯確定戰金門縣長！今領表、9/3登記將與陳玉珍正面交鋒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊鎮浯服務處執行長李有忠今天上午代表前往金門縣選舉委員會領取縣長參選表單。記者蔡家蓁／攝影
楊鎮浯服務處執行長李有忠今天上午代表前往金門縣選舉委員會領取縣長參選表單。記者蔡家蓁／攝影

外傳已久的金門前縣長楊鎮浯參選縣長，今天終於正式跨出關鍵一步！楊鎮浯服務處執行長李有忠上午代表前往金門縣選舉委員會領取縣長參選表單，證實楊鎮浯預計9月3日上午親自完成登記，正式投入第9屆金門縣長選舉。隨著楊鎮浯表態參戰，外界高度關注的國民黨內部競逐正式浮上檯面，與已獲國民黨徵召的立委陳玉珍形成「藍營雙雄」對決態勢，金門縣長選情也進一步升溫。

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李有忠表示，今天很高興代表楊鎮浯前來領取縣長參選表單，這段期間團隊一直持續準備相關工作，由於楊鎮浯今天人在台北有事，因此由他代為前來。至於正式登記部分，預計9月3日上午由楊鎮浯親自前往縣選委會完成登記，詳細時間及相關安排將再對外說明。

對於此次參選主軸，李有忠指出，楊鎮浯團隊目前的核心方向將以「經濟」與「民生」為優先，希望未來提出的每一項政見，都能讓金門鄉親感受到「幸福、有感」，盼從經濟發展及民生需求出發，提出具體政策。

楊鎮浯參選動向備受外界關注，尤其他目前擔任台北農產運銷公司董事長，是否已請辭，也成為媒體追問焦點。李有忠僅表示「都已經處理好了」，至於具體情況，將由楊鎮浯本人統一對外說明。

據了解，目前已獲國民黨徵召的陳玉珍，預計9月2日上午先前往陳氏宗祠祭祖，隨後前往縣選委會完成縣長參選登記；無黨籍前金門副縣長李文良也暫訂同日上午完成登記。

另一方面，金門縣議員董森堡今天上午9時也在妻子陪同下完成登記，爭取第三次連任。他特別選在「記者節」登記，表示自己當年就是辭去記者工作投入選舉，董森堡提及，記者是第四權，肩負監督政府、替民眾發聲的責任，選在記者節參選，是提醒自己「莫忘初心」。

董森堡表示，當選後仍會持續扮演監督縣府、為民發聲的角色，也希望爭取鄉親支持，讓他能繼續留在議會為民服務。

楊鎮浯服務處執行長李有忠今天上午代表前往金門縣選舉委員會領取縣長參選表單，證實楊鎮浯預計9月3日上午親自完成登記，正式投入第9屆金門縣長選舉。記者蔡家蓁／攝影
楊鎮浯服務處執行長李有忠今天上午代表前往金門縣選舉委員會領取縣長參選表單，證實楊鎮浯預計9月3日上午親自完成登記，正式投入第9屆金門縣長選舉。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員董森堡今天上午9點也在太太的陪同下登記參選，他表示選在記者節完成登記，也是要提醒自己莫忘初心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今天上午9點也在太太的陪同下登記參選，他表示選在記者節完成登記，也是要提醒自己莫忘初心。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 陳玉珍 金門 2026九合一選舉 金門縣選舉

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