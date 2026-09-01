張嘉郡推雲林產業跨域結盟 多位藍委站台展現黨內好人緣

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今出席「巾喜一夏・雲林毛巾嘉年華」展前記者會，推動雲林毛巾業者與雲林良品業者跨域合作，並簽署合作意向書。張嘉郡表示，雲林毛巾是地方重要產業，雲林良品則代表在地農產與特色品牌，兩者強強聯手，正是讓產業發展從口號走向落實、從單點展售走向整合行銷的重要一步。

張嘉郡表示，台灣製的毛巾，每10條就有9條來自雲林，過去中國大陸低價毛巾大量進入台灣市場時，雲林毛巾產業曾面臨非常大的挑戰，當時雲林發起反傾銷行動，不再與東南亞低價毛巾競爭，而是開始投入研發，業者大刀闊斧添購新設備，不論是在製造技術或染色工藝上，都逐步跟上日本水準；甚至許多在日本百貨公司販售的毛巾，其實也有來自雲林的製作。

張嘉郡指出，過去談地方產業，常停留在展售與宣傳，但真正要讓產業升級，必須透過設計、包裝、品牌與通路整合，讓產品更有故事、更有市場辨識度。這次合作不只是簽約，更代表雲林產業彼此串聯，未來可望與更多企業、通路及城市市場接軌，讓「雲林製造」走得更遠。

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、牛煦庭、葉元之等多位藍委也到場力挺。王鴻薇表示，張嘉郡不僅是非常認真的立委，未來也會把雲林治理得更好，讓雲林的農特產品、毛巾及各項產業，擁有更好的市場與推廣機會；牛喣庭指出，台灣的產業發展不只有AI，傳統產業也不能被遺忘，台灣有這麼多職業棒球隊，也有各式各樣的運動賽事，毛巾產業可以找到更多創新與合作的機會。未來如果有好的領導人，雲林產業會有更好的發展，張嘉郡若帶領雲林，也有這些委員在立法院做最強後盾。

「巾喜一夏・雲林毛巾嘉年華」將於9月5日在台北市圓山花博花海廣場登場，張嘉郡說，選在台北舉辦，就是要讓雲林毛巾走出產地、進入首都市場，讓更多旅北鄉親與民眾看見雲林職人的堅持，也讓雲林毛巾在台北發光、被世界看見。