獨／敲定！蔣萬安「這一天」陪藍小雞登記 12日「藍白合」合體黃國昌

2026九合一選戰升溫，台北市長蔣萬安尋求連任，輔選布局將正式啟動。據了解，台北市長蔣萬安已經敲定9月3日10時30分將陪國民黨小雞登記參選；另，為了營造藍白議員席次最大化，蔣萬安12日將首場幫民眾黨六位議員、新人輔選，並有望與民眾黨主席黃國昌合體，提前展現凝聚在野力量的選戰布局。

台北市長選戰倒數，台北市長蔣萬安、民進黨北市長參選人沈伯洋至今尚未前往市選委會登記，由於蔣萬安目前議會總質詢期間，據了解，蔣團隊終於敲定，將於3日周四與國民黨議員參選人、新人赴市選會登記參選，以實際行動展現團隊作戰氣勢，也被視為台北隊正式整隊的重要起手式。

至於民眾黨參選人今天由創黨黨主席柯文哲、黨主席黃國昌陪同登記後，據了解，蔣萬安也排定9月12日出席民眾黨議員張志豪的競選總部成立，與民眾黨現任議員及新人合體，包含黃瀞瑩、陳宥丞、許甫、林珍羽、吳怡萱等人都會同台，首都選戰「藍白合」默契不言而喻，營造藍白議員席次最大化。

藍營人士認為，蔣萬安近期回應媒體多次提到，目標就是「兄弟齊登山，兄弟齊努力」、追求「藍白席次最大化」，此次與民眾黨參選人同台出席活動，也被視為推進藍白合作的重要一步，爭取更多中間選民認同。

據了解，蔣萬安目前仍以市政優先，9月開始輔選角色將愈來愈明顯，從陪黨籍議員登記、到同框白營參選人，除鞏固藍營基本盤外，也釋出藍白合作關鍵訊號，成為政壇關注焦點，進一步牽動年底選戰。