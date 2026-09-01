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前藍委讓竹北藍白合現轉機？ 黃國昌曝致電鄭麗文：實際情況有落差
竹北市長選戰因藍、白人選喬不攏破局，不過前藍委林為洲昨晚透露經過協調，重新達成共識竹北市長傾向共推民眾黨邱臣遠，新竹縣長則支持國民黨立委徐欣瑩。不過民眾黨主席黃國昌說，接完林的電話後，有打給國民黨主席鄭麗文確認，但實際狀況有落差，鄭允諾今天了解後會再打給他。
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林為洲昨表示，經過與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及地方藍白要角密集協調後，雙方已有合作共識，竹北市長部分基本上傾向支持邱臣遠，新竹縣長則以支持國民黨徐欣瑩為目標，最終仍待兩黨主席拍板。
黃國昌還原昨天晚上證實林為洲有打電話給他，他表示，很感謝林為了大新竹奔走協調，不過接完電話後他也打給鄭麗文，但鄭表示實際狀況與林傳遞訊息，存在認知有落差，會全盤瞭解狀況會跟他回覆。
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