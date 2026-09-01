前藍委讓竹北藍白合現轉機？ 黃國昌曝致電鄭麗文：實際情況有落差

地方公職人員選舉昨起受理登記至9月4日止，民進黨新北市長參選人蘇巧慧將在明天率隊前往新北市選委會登記參選。國民黨參選人李四川今表示，他將在4日早上至選委會登記參選。媒體詢問哪位大咖會陪同登記? 李僅表示不管是誰陪他去登記，404萬的市民都是他的大咖。

2026-09-01 11:03