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李四川拚最後一天登記參選 強調404萬市民都是他的大咖

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今表示將在九月四日最後一天登記。記者季相儒／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今表示將在九月四日最後一天登記。記者季相儒／攝影

地方公職人員選舉昨起受理登記至9月4日止，民進黨新北市長參選人蘇巧慧將在明天率隊前往新北市選委會登記參選。國民黨參選人李四川今表示，他將在4日早上至選委會登記參選。媒體詢問哪位大咖會陪同登記? 李僅表示不管是誰陪他去登記，404萬的市民都是他的大咖。

2026九合一選舉

選戰已進入倒數計時，新北市長選舉備受外界矚目，蘇巧慧陣營率先宣布明將登記參選，李四川今也表示，他將在4日當天上午前往選委會登記，也強調自己在現任市長侯友宜的全力相挺下，一定能接下這一棒打贏選戰。

至於侯友宜是否會擔任競選總部主委，昨侯友宜表示要由李四川來宣布，今李四川表示，他與侯市長過去長期以來都是並肩作戰，默契十足，這次選戰侯市長也告訴他將是最好的戰友，對於擔任主委的時間點將會在適合的時機公布，最重要的是侯市長一定會陪他到底。

另近日竹北藍白合破局，藍營基層憂心恐影響新北選情，媒體詢問有民調機構認為藍白合效益遞減，1加1只等於1，對此，李四川今表示，他絕對會結合不同黨派的所有好朋友，一定會打贏年底這個選戰。

國民黨新北市長參選人李四川今表示將在九月四日最後一天登記。記者季相儒／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今表示將在九月四日最後一天登記。記者季相儒／攝影

李四川 侯友宜 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市長 新北市選舉

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